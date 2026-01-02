Incertidumbre por la Fiesta Nacional del Chamamé: Valdés puso la grilla "en standby" por las inundaciones

El impacto de las intensas lluvias y la crisis hídrica que atraviesa Corrientes pusieron un signo de interrogación sobre la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé (FNCH). El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que la presentación de la grilla artística se encuentra actualmente "en standby" debido a la emergencia que afecta a diversas localidades y a la propia capital.

A solo 14 días de la fecha de inicio, programada para el viernes 16 de enero, el mandatario fue cauto sobre la ejecución del evento. "Si nosotros vemos y entendemos que se puede, lo vamos a realizar, siempre teniendo en cuenta y prestando atención a la situación de la ciudad", explicó.

Aunque existe una preconfirmación de músicos para brindarles previsibilidad, la oficialización dependerá del pronóstico extendido y de cómo se desenvuelva la contingencia climática.

Propuesta de un festival solidario

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno provincial evalúa un cambio de enfoque para la edición 2026. Valdés mantuvo reuniones con la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, para diagramar jornadas de carácter benéfico.

"La colecta va a estar disponible para el que quiera aportar y podamos nosotros también hacer una especie de festival solidario", señaló el gobernador a radio Sudamericana, planteando la posibilidad de aprovechar la estructura del evento para canalizar ayuda directa a los perjudicados por las inundaciones.

Financiamiento y críticas

Consultado sobre los cuestionamientos respecto a la inversión pública en el festival en medio de la emergencia, Valdés aclaró que la FNCH cuenta con el respaldo financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En respuesta a las críticas, el mandatario fue contundente: "Uno muchas veces no se puede andar respondiendo todo".

Resaltó que su rol es tomar decisiones que "a veces benefician a algunos y perjudican a otros", pero que son necesarias para la gestión provincial, independientemente de las opiniones cruzadas sobre el uso de los recursos.