Corrientes: el intendente de Paso de los Libres sorteó su sueldo entre los trabajadores municipales

El intendente de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Agustín Faraldo, concretó la entrega de su primer salario al frente del Ejecutivo local mediante un sorteo destinado exclusivamente a los agentes de la comuna.

"Estamos cumpliendo lo que prometimos en la campaña: el sueldo del intendente para los trabajadores municipales", expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Faraldo fundamentó la medida bajo la premisa de que la política debe basarse en la coherencia. "No es un gesto simbólico, sino una decisión que refleja nuestros valores y nuestra forma de entender la función pública", sostuvo tras la realización del procedimiento, que contó con la presencia de un escribano para garantizar la transparencia.

El ganador y el monto sorteado

El flamante ganador del sorteo fue Julio César Barrientos, personal de planta de la Municipalidad de Paso de los Libres. El trabajador recibió la suma total de $1.335.096, correspondiente al haber mensual del jefe comunal.

Desde el municipio destacaron que el procedimiento se realizó bajo criterios claros y fue comunicado públicamente para certificar la validez del acto.

Requisitos y exclusiones

Para participar del beneficio, la gestión estableció un protocolo estricto destinado a priorizar a los trabajadores de carrera y excluir a la planta política. Las condiciones incluyeron: