Se incendió un geriátrico en Olavarría: hay dos residentes muertos y al menos 37 heridos

Un grave incendio se desató este lunes en una residencia de adultos mayores ubicada en el barrio Isaura, en la localidad bonaerense de Olavarría, y terminó con la muerte de dos residentes y el registro de un saldo de al menos 37 heridos, la mayoría de ellos por intoxicación con monóxido de carbono. Ante la complejidad de la situación, se activaron todas las ambulancias de la ciudad, tanto públicas como privadas.

El hecho ocurrió en el hogar llamado "Residencia de la Sabiduría", ubicada sobre la intersección de 25 de Mayo y Calle 110, y la principal hipótesis apunta a que el fuego se habría originado a partir de una falla en un ventilador. En el lugar se desplegó un amplio operativo de Defensa Civil, Bomberos, personal de Salud y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Entre los internados se encuentran tres bomberos, uno de los cuales permanece en unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria. Además, varios heridos recibieron tratamiento en cámara hiperbárica, clave para cuadros de intoxicación, según informaron las autoridades a través de una conferencia de prensa.

El titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, precisó que el primer llamado se recibió a las 21:36 y que, al llegar la primera dotación, el fuego ya se había propagado en el primer piso. "Se empezó a convocar más dotaciones porque se vio que el incendio ya estaba generalizado y la condición de evacuación de los abuelos que se encontraban en el primer piso hacía necesaria la intervención de más efectivos”.

El Hospital Municipal “Héctor M. Cura” se declaró en estado de emergencia tras la recepción de 25 heridos que quedaron internados. Entre ellos se encuentran los adultos mayores, algunos empleados de la residencia y los tres bomberos que resultaron lesionados durante el rescate. "Uno está recibiendo la mayor complejidad que nosotros podemos dar para recuperar su salud", afirmó el director del centro asistencial, Fernando Alí.

Además, ocho de las personas afectadas quedaron internadas en la Clínica María Auxiliadora -varios de ellos en terapia intensiva- y otros cuatro fueron trasladados hasta al Sanatorio Cemeda.

Por último, más allá de la hipótesis inicial, Guevara aclaró que aún se desconocen las causas exactas del inicio de las llamas, por lo continúa la investigación. "Tenemos que informar que hay dos personas fallecidas, no sabemos las identidades. Está trabajando Policía Científica , que va a determinar de quiénes se trata y cómo se originó el siniestro”, agregó.

El operativo tras el incendio en un geriátrico de Olavarría

Otro de los puntos que se mencionó durante la rueda de prensa fue acerca de la situación administrativa del geriátrico, donde se aclaró que el lugar estaba incluido en un programa municipal de evaluación y seguimiento. "Lo habilita el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y nosotros como municipio acompañamos a cada una de las residencias en un programa que inició hace más de un año", señalaron.

El director de Defensa Civil contó que la primera evacuación se hizo desde el primer piso utilizando escaleras y tablas, mientras que los residentes fueron llevados a la planta baja y luego trasladados en ambulancia a los distintos centros de salud. En total, trabajaron ocho dotaciones con más de 40 bomberos operativos para las tareas de rescate y control del incendio.

El Dr. Alí, en tanto, sumó que el operativo inicio cuando el personal de Salud y de Seguridad arribó: “Se activaron todas las ambulancias de la ciudad, tanto públicas como privadas, y se organizó una categorización de los pacientes para definir los traslados”. También indicó que se evalúa la cantidad total de asistentes del hogar, ya que “muchos estaban de vacaciones”.

Además, se informó que para consultar en qué centro de salud fue internada cada persona, los familiares de los residentes deben comunicarse con el Hospital Municipal al 440800, interno 9. Cada parte de salud de brindará de manera individual.

