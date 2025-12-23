La Justicia clausuró el geriátrico de Mar del Plata que se hizo tristemente viral luego de que se conociera el video de una enfermera golpeando brutalmente a un hombre de 89 años con Alzheimer, que no quería tomar su medicación. El episodio derivó en una denuncia e investigación posterior, que llevó al hallazgo de una serie de irregularidades tras una inspección.

El hecho se conoció la semana pasada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, llamado Posada Punta Mogotes. En las imágenes, se ve como una de las cuidadoras se encuentra en la zona del comedor y empieza a maltratar y golpear a la víctima, identificada como Héctor, quien terminó con heridas en su cara y una fractura en su muñeca.

Además de las lesiones, luego se conoció en redes sociales el video del ataque, lo que generó aún más indignación. Héctor, jubilado y de 89 años, también padece pérdida de visión y de audición, y la mujer acusada de agredirlo se justificó diciendo que había tenido "un brote psicótico y no quería tomar la medicación".

Cuando sus nietas fueron a visitarlo, lo encontraron con heridas en las manos, la boca y en los ojos. Preocupadas, pidieron que se le realice un control médico para revisarlo y uno de los estudios determinó la rotura en su muñeca derecha. Entonces, decidieron retirarlo del hogar por temor a que volvieran a golpearlo y denunciaron la situación ante la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales.

El caso quedó en manos de la fiscal Carolina Castañeda, quien ordenó una inspección general en la residencia geriátrica. Los agentes encontraron deficiencias en la habilitación, medidas de seguridad y disponibilidad de personal, entre otras irregularidades en el funcionamiento, según reportó el medio local 0223.

Por este motivo, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) tomó la decisión de clausurar el establecimiento mientras avanza la causa por las agresiones contra el anciano. “Esta semana podrían declarar otros testigos mientras se aguarda el informe del Cuerpo Médico para agregar al expediente”, señaló una fuente al mencionado portal.

Mar del plata: la denuncia contra el geriátrico

Karen Salas, nieta de Héctor, fue quien aportó a la Justicia las fotografías y videos registrados dentro del lugar, donde puede verse la secuencia del ataque, que tuvo lugar el 9 de diciembre pasado. “Mis primas fueron a visitarlo y notaron que tenía algunas lesiones; la dueña del lugar dijo que mi abuelo había sufrido un brote psicótico y se negaba a tomar la medicación", comentó.

“Le podrían haber dado la pastilla disuelta en la comida o en la bebida", indicó la joven. Al mismo tiempo, acusó que los adultos mayores que residen allí "estaban en un estado de vulnerabilidad terrible, sin nadie que los proteja”.

La cámara de vigilancia muestran que la víctima estaba junto a otros compañeros de la residencia, rodeado por el personal del geriátrico. En un momento, una de las enfermeras comienza a moverse bruscamente, y aunque la toma no permite observar exactamente qué sucede, se alcanza a percibir una tensa situación en la que habría sido golpeado.

En un video posterior, el hombre habló con su nietas y les manifestó: “¿Qué les voy a avisar? No podía. Me quiero ir a la mier**, me quiero ir ahora mismo”.

La causa permanece abierta por la denuncia que presentada por la familia, a la espera de que se incorporen nuevos testimonios y los resultados de otras pericias para avanzar en la investigación. Además, no se descarta que se sumen nuevas denuncias.

