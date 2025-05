Golpearon y robaron a un jubilado de 84 años en su casa de Avellaneda: "Me arrancaron un diente"

Un jubilado de 84 años vivió una tortura en la madrugada de este jueves, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su vivienda ubicada en Villa Domínico, partido bonaerense de Avellaneda, y lo golpearon y retuvieron durante más de tres horas para robarle. "Me pegaron sin piedad, me pedían dólares y oro, pero yo no tenía nada", relató la víctima tras ser atendida por personal médico.

El hecho ocurrió en la calle San Lorenzo al 600, de la mencionada localidad, cuando un Volkswagen Golf GTI blanco se detuvo frente a la vivienda y tres sujetos descendieron encapuchados y vestidos de negro. Según captaron las cámaras de seguridad de la zona, escalaron por la estructura del garaje y lograron forzar una ventana, mediante de la cual accedieron a la casa mientras su dueño, identificado como Víctor, dormía.

Entonces, lo despertaron de manera brutal: “Uno me sujetaba los pies y otro me tapaba la cara”, contó el hombre al canal A24. Acto seguido, lo ataron con precintos, lo arrastraron a la cocina y comenzaron a golpearlo brutalmente en la cara y otras partes del cuerpo. Allí, le exigieron que les entregara joyas, dólares y objetos de valor.

"Al apretarme la boca me ahogaban, me apretaron tan fuerte que me arrancaron un diente. ¿De dónde iba a sacar oro y dólares? Me pedían de todo, y yo apenas tengo una heladera que ni anda y la tengo que arreglar”, afirmó en medio de un relato desgarrador, mientras se lamentaba porque los ladrones, además de asaltarlo, le revolvieron todo su hogar.

Víctor, que trabajó como obrero durante toda su vida, contó que actualmente vive solo porque enviudó hace poco. Los delincuentes salieron por la puerta de entrada de la casa, la cerraron, cargaron todo en el coche en el que habían llegado y se fueron. Según revelaron fuentes del caso, robaron dinero en efectivo, algunas joyas y otros objetos de valor.

“Me tiraron la casa abajo, en un momento me dieron agua porque empecé a descompensarme. Estoy vivo porque Dios es grande", sostuvo la víctima, que fue encontrado más tarde por sus vecinas, quienes lo desataron y dieron aviso a las autoridades a través de una llamada al número de emergencia 911.

El caso generó conmoción entre los vecinos, que ya habían denunciado situaciones similares anteriormente. La causa por robo quedó en manos del Dr. Mariano Zitto, a cargo de la UFI N°4 de Avellaneda-Lanús, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad municipales y particulares de la zona para hacer un seguimiento del vehículo en el que circulaban los responsables.

