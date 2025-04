Pedrosa, sobre el encuentro entre Trump y Zelensky: "Se robó el protagonismo del Papa"

El encuentro entre Donald Trump y Volodímir Zelensky en el Vaticano eclipsó incluso el funeral papal, marcando un nuevo capítulo geopolítico de alta tensión y simbolismo.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Fernando Pedrosa, quien expresó que, “la foto recorrió el mundo, tomó las primeras pantallas, las primeras páginas de los diarios”. “Se robó el protagonismo del Papa. El Papa muerto, que era su funeral, era su momento”, añadió, señalando el peso simbólico de ese gesto en el actual escenario global.

La imagen llega justo cuando se cumplen los primeros 100 días de la nueva presidencia de Trump. “Parece que está en el poder hace dos años”, ironizó Pedrosa, para luego advertir que el balance inicial es “poco favorable”, especialmente considerando su promesa de terminar con la guerra en Ucrania: “La guerra sigue ahí, fija, sigue con los muertos”.

Rusia, la tregua y las tensiones persistentes

Mientras la comunidad internacional observa con expectativa, Moscú anunció una tregua de tres días entre el 8 y el 10 de mayo. Pero Pedrosa fue categórico: “La carga de que no haya un acuerdo más completo es de los rusos”. Para el experto, la postura de Putin refleja fortaleza más que conciliación: “Militarmente no les ha ido mal tampoco, internamente no tienen mayores problemas, o sea que se sienten fuertes”.

En contraste, Ucrania enfrenta una situación crítica. “Es un país pequeño, arrasado, con una población muy pequeña que quiere un alto el fuego bastante más completo que el que promete Putin”, explicó el analista, reforzando el desequilibrio entre los actores del conflicto.

El rol de Trump como mediador bajo presión

A pesar de su intención de “acabar con la guerra de Ucrania rápido”, Trump enfrenta escollos internos. “Hoy tuvo un capítulo más con la disputa entre Donald Trump con Jeff Bezos”, señaló Pedrosa, quien no ve al expresidente con una hoja de ruta clara para Ucrania. “Está en negociaciones, esperando por los próximos resultados”, resumió.

Para Pedrosa, la política exterior de Trump combina gestualidad con pragmatismo económico, y la foto con Zelensky es solo un componente más en un tablero que incluye intereses, alianzas y tensiones no resueltas.

Cónclave en el Vaticano: ¿continuidad o ruptura?

En paralelo a la crisis internacional, se abre otro capítulo clave: la sucesión del Papa Francisco. El cónclave del 7 de mayo será, según Pedrosa, “una de las roscas más difíciles que la del Vaticano”. Entre los posibles candidatos, mencionó a Filippino Tagle, “el preferido del finado Papa”, aunque aclaró: “Cuanto más fuerte es el candidato, después no es el que llega”.

La elección definirá el rumbo ideológico y político de la Iglesia. “¿Va a continuar la línea jesuita, populista, como querramos llamarla, de Francisco? ¿O se viene un Papa más parecido a Benedicto?”, se preguntó Pedrosa, anticipando una fuerte disputa doctrinaria.

Las finanzas del Vaticano, un tema poco visible

Más allá de lo teológico, Pedrosa puso sobre la mesa una preocupación silenciosa: el estado de las finanzas vaticanas. “Después del populismo en general siempre hay que pagar las cuentas”, sentenció, recordando que los intentos de ajuste impulsados por Francisco “no habrían salido del todo bien”.

“La Iglesia es un imperio, pero tiene que financiarlo”, subrayó, planteando que el próximo Papa deberá enfrentar no solo desafíos espirituales sino también estructurales y económicos.

El legado de Francisco y los desafíos futuros

Francisco logró devolverle vitalidad a una Iglesia golpeada por escándalos. “Llegó a reactivar la base católica”, afirmó Pedrosa, pero reconoció que hoy el mayor problema no es externo: “El problema es, de vuelta, resolver un interno entre los obispos que viene bastante complicado”.