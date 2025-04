Jorge Borgognoni: "Trump quiere un nuevo orden internacional a cualquier precio"

El bombardeo masivo de Rusia sobre Kiev marca un punto de inflexión en la guerra y expone el fracaso de las treguas tácitas entre líderes internacionales.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Jorge Borgognoni, quien expresó: “Con los drones, hablando mal y pronto, no jodamos”.

Según el analista, los ataques rusos en Kiev no fueron producto del azar, sino acciones premeditadas con precisión quirúrgica: “Hoy el margen de error es bajísimo. No le podemos echar la culpa al viento ni a nadie que estaba distraído”.

Para Borgognoni, esto no es un episodio aislado, sino una estrategia para sembrar terror deliberadamente: “Hubo objetivos civiles. Llevar terror en determinados lugares donde no está previsto y donde está claramente definido dónde es el momento de guerra y dónde no”.

Una tregua rota entre potencias

El analista internacional explicó que los ataques se dan en medio de un quiebre entre las grandes potencias, especialmente entre Donald Trump y Vladimir Putin. “Parece que se han desentendido los grandes actores que habían llegado a una suerte de tregua”, sostuvo, señalando que incluso cuestiones de traducción y malentendidos entre líderes habrían interferido en posibles acuerdos.

El fallecimiento del Papa Francisco también impactó en este escenario, según Borgognoni, quien lo describió como un referente de la paz mundial: “Fue uno de los abanderados de llevar paz a cuanto sector y pedazo de tierra hubiera en conflicto”.

Trump, promesas de campaña y realidades complejas

Sobre la postura de Donald Trump, el analista fue claro al remarcar el desfasaje entre sus promesas y los hechos: “Trump decía: esto pasa porque Biden es presidente, yo la termino. Pero no lo logró”.

Advirtió también sobre el riesgo de discursos simplistas durante campañas electorales: “Muchos dirigentes son muy atrevidos. Trump no es el caso a no serlo”. Además, afirmó que el expresidente impulsa una nueva lógica de poder: “Está con una agenda internacional de establecer un nuevo orden a cualquier precio, cambiar las condiciones y las reglas con cuanto actor internacional se cruce”.

Ucrania entre la desfinanciación y el pedido de defensa

Consultado sobre la posible respuesta ucraniana, Borgognoni explicó que la falta de recursos impidió una reacción inmediata: “Yo creo que no les dio tiempo y aparece la desfinanciación muy fuerte”.

Señaló además que Ucrania no está sola en su pedido de ayuda: “Hay un pedido muy fuerte de la OTAN y de parte de Ucrania diciendo: defendámonos, defiéndanme, cúbranme”.

La paz, cada vez más frágil

El panorama final, según el analista, es preocupante: “Se redobló la apuesta, y eso hace tambalear este esquema de cierta paz que estaba de alguna forma mínimamente arreglada”. La escalada bélica coincide con un momento simbólico global: el funeral del Papa, lo que para Borgognoni no es una coincidencia sino una señal política potente.