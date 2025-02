Por qué Ucrania no estuvo presente en la negociación de paz entre EEUU y Rusia

El analista internacional Fernando Pedrosa dialogó con Canal E sobre el posible fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el marco de las recientes negociaciones en Arabia Saudita. Según Pedrosa, el hecho de que Estados Unidos y Rusia se hayan sentado a dialogar marca un punto de inflexión en la guerra, aunque la resolución final será compleja y no exenta de violencia.

Un encuentro histórico

Pedrosa destacó la importancia del encuentro entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU. señalando que "Estados Unidos dio un paso adelante al reconocer nuevamente a Rusia como un actor clave en la escena internacional". A su vez, resaltó que la elección de Arabia Saudita como sede del encuentro responde a su creciente protagonismo en la política global.

"Arabia Saudita ha mantenido buenos vínculos tanto con Putin como con Estados Unidos, lo que lo convierte en un mediador natural en este proceso", explicó Pedrosa, aunque también recordó que el país sigue siendo cuestionado por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

La ausencia de Ucrania y Europa

Uno de los puntos más llamativos de la negociación fue la ausencia de Ucrania y de la Unión Europea. "Ucrania, aunque es el epicentro del conflicto, es un país con poco peso militar y geopolítico. No está en condiciones de imponer condiciones", afirmó el analista. Sobre la Unión Europea, agregó: "Su ausencia en estas negociaciones demuestra su debilidad en la arena internacional. Cuando tu presencia es clave, te llaman. Si no estás, es porque tu peso específico no es el mismo".

Estados Unidos y su rol en los conflictos globales

Pedrosa también analizó la estrategia de Estados Unidos en conflictos recientes, como el de Israel y Hamás. "Estados Unidos se planta como el imperio que es. Con Biden e incluso con Obama, no había una política de disuasión clara. Ahora, la postura es distinta: quien desafíe a EE.UU., pagará las consecuencias", señaló.

En cuanto a Ucrania, explicó que el país ha ofrecido a EE.UU. la explotación de sus recursos naturales a cambio de apoyo. "Estados Unidos ya no quiere seguir financiando la guerra, sino obtener beneficios económicos y políticos".

El futuro de la política exterior estadounidense

Según el experto, la gran pregunta es si EE.UU. buscará un aislamiento estratégico o si, por el contrario, reformulará la arquitectura global en función de su verdadero objetivo: la competencia con China. "Esto es lo que veremos en los próximos cuatro años de Donald Trump", concluyó Pedrosa.