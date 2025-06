El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a dos apoderados y a la directora médica del geriátrico "Apart Los Incas" por el caso de diez adultos mayores que murieron en abril de 2020, luego de un contagio masivo de Covid-10. Además, se resolvió que la absolución de otras tres personas imputados en el caso, incluyendo a una exfuncionaria del Gobierno porteño.

La causa se dio a conocer el 21 de abril de ese año, un mes después de que comenzara la cuarentena estricta en el país debido a la pandemia de coronavirus, y luego de la denuncia por Sergio Federovisky, ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, que tenía a su mamá en dicho hogar. En ese entonces, una de las imágenes más recordadas fueron las ambulancias del SAME llegando al lugar para asistir a los residentes.

El geriátrico "Apart Inca" está a la venta tras la polémica por los casos de covid-19 y no encuentra comprador

Este lunes, los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo condenaron los apoderados del geriátrico, Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, a 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación para administrar y dirigir residencias geriátricas, al igual que a la Dra. Carla Raffo, directora médica del lugar ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola.

Ambos propietarios fueron considerados responsables de los delitos de "propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa agravada por el resultado muerte, en concurso con la violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia". También deberán fijar residencia, someterse al Patronato de Liberados, realizar trabajo comunitario y asistir a un taller de resolución de conflictos dictado por el Poder Judicial.

La doctora Raffo, por su parte, fue inhabilitada para ejercer como directora médica en establecimientos geriátricos, y fue la única imputada que hizo uso de la palabra en la última audiencia. El tribunal votó en disidencia y por mayoría, y también dispuso que se repare económica a los familiares de las víctimas por cuatro millones de pesos.

En tanto, resolvieron absolver a Daniela Alejandra Gonzalo, pareja de de Visca; Alicia Haydee Allegue, esposa de Magyes, y a Paula Trunzo, exfuncionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. encargada de fiscalizar este tipo de residencias. En los primeros dos casos no se acreditó su responsabilidad, mientras que en la situación de Trunzo consideraron que las herramientas normativas vigentes en ese momento no le daban margen de acción.

En la causa por el contagio masivo de 28 residentes del lugar, de los cuales murieron diez, la Fiscalía y las querellas pidieron penas de entre tres y ocho años de prisión para Megyes, tres y seis años de prisión para Visca y Raffo, y tres para Gonzalo y Allegue; además de la inhabilitación para todos ellos. Además, solicitaron la absolución para la exintegrante del Gobierno porteño.

Por su parte, las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de sus clientes al entender que todo ocurrió en el marco de una pandemia y que esto daba cuenta de una "situación de fuerza mayor".

Las últimas palabras de la directora médica del geriátrico

La directora médica de la institución dijo que el juicio es un “infundio” y afirmó que actuó de buena fe en un contexto angustiante. "Las pruebas y los colegas, mis testigos y otros, creo que dejan demostrado, y con creces, que no había otra manera de actuar en ese momento", sostuvo al hacer uso de sus últimas palabras antes de que se conociera el veredicto.

"Una de mis funciones como especialista en Infectología era poder leer y adoptar los protocolos, traducir a mis colegas un montón de cosas técnicas. El fiscal no entiende, obviamente que quedó claro en su alegato la falta de comprensión total de los protocolos. Escuché semejantes barbaridades", continuó diciendo.

Además, apuntó contra Federovisky y otros familiares que denominó como "héroes sin capa" a quienes acusó de "generar caos en vez de ayudar". La mujer no pudo contener las lágrimas durante su relato y se quebró al mencionar que en la pandemia "lo dio todo, con dos hijos y estando puérpera". Sus dichos no convencieron ni al jurado ni a los denunciantes, que le recriminaron que "no estuvo presente en el geriátrico cuando sus pacientes más a necesitaron".

El ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental presenció cada audiencia con una foto de su madre fallecida, Delia Ivanac, quien padecía una enfermedad psiquiátrica, y tuvo un testimonio clave en el proceso. “Lo que ocurrió ahí fue una catástrofe potenciada a niveles escandalosos”, manifestó días atrás en diálogo con Radio Splendid AM990.

Entonces, denunció que el Apart Los Incas se encontra en un "estado de abandono" y que durante tres días “estuvo al mando de un electricista y personal de mantenimiento”. Sobre Raffo, sostuvo que "no dio la cara" y que "no aplicó el protocolo por Covid", motivo por el cual la evacuación se terminó haciendo de manera desordenada, "llamando al SAME y al Gobierno de la Ciudad para que lo hagan".

También indicó que apelarán a la sentencia del tribunal, al describir el fallo como "vergonzoso", y también hará lo propio la abogada de la médica condenada, al entender que "actuó con la diligencia debida y según el conocimiento que había del virus".

