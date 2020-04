Confirmaron la tercera víctima mortal por coronavirus en el geriátrico de Belgrano

Un anciano se convirtió en la tercera víctima mortal entre los residentes del gerátrico del barrio de Belgrano -Ciudad de Buenos Aires- que fue desalojado con 19 pacientes de coronavirus. Se trata de Héctor Olivero, de 87 años y víctima del Alzheimer que requería cuidados especiales en el geriátrico confirmó Ignacio Trimarco, abogado de las familias de los residentes.

Según el abogado, el estado de salud del fallecido "era bastante bueno, pero este virus acabó con su vida casi inmediatamente". "Necesitaba cuidados muy específicos, lamentablemente lo dejaron abandonado. Y esto es la consecuencia de ese abandono", agregó en una entrevista en Todo Noticias.

El pasado 21 de abril, unos 16 ancianos fueron retirados en ambulancias del geriátrico "Apart Incas", el primero en el cual se reportó contagio de COVID-19 en Argentina. La residencia de ancianos fue evacuada luego de que se constató el contagio de la enfermedad en varios de los internos.Este martes por la tarde se había confirmado la segunda muerte entre los residentes del establecimiento, de una mujer de 89 años.

Se trata de la residencia para mayores ubicada en Avenida de los Incas al 1000, donde vivían 29 adultos mayores y los familiares de los ancianos denunciaron que los dos médicos que los atendían dejaron de ir desde varios días antes de que el gobierno de la Ciudad interviniera.

“A través de un mail le indicaron a los familiares que pasen a retirar a los residentes porque ya no podían darles ningún tipo de asistencia. Los dejaron librados a su suerte al cuidado de un chico que hacía las veces de un electricista”, relató el abogado. “No tenían personal médico, no estaban las autoridades, no cumplieron con ninguno de los protocolos, y entendemos que no agotaron todos los medios que tenían a su alcance para cuidar las vidas de los residentes”, dijo.

El abogado dijo que en el lugar se cometieron “atrocidades” y que en principio se realizó la denuncia contra los directivos por “abandono de persona pero al haber fallecido ya tres personas, es un delito que implica hasta 15 años de prisión. En virtud de eso solicitamos la detención de las autoridades del geriátrico como así de la directora médica, la doctora Raffo”, explicó.

Este martes, 28 de abril, el ministerio de Salud confirmó 124 nuevos casos y diez nuevos decesos por la enfermedad, con lo cual la cifra total de contagios ascendió a 4.127 positivos y se contabilizaron 207 muertes. De los nuevos contagios, 50 se reportaron en la Capital Federal y 48 en la provincia de Buenos Aires, distritos que concentran más del 60% de los casos de todo el país.

DS