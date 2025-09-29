Cuatro ancianos murieron como consecuencia del incendio del geriátrico donde vivían, Nuevo Amanecer, que funcionaba sin habilitación en la ciudad bonaerense de Junín. Otras cinco personas están internadas con pronóstico reservado. El trágico hecho ocurrió entre las 6.30 y las 7 del viernes. Los bomberos evacuaron a más de veinte personas.

La dueña del establecimiento, Claudia Soledad Olguín, fue detenida el viernes junto a una empleada; ambas fueron liberadas en el mismo día, aunque siguen bajo investigación, ya que el asilo funcionaba de manera irregular. La causa fue caratulada como “ homicidio culposo en concurso real con lesiones graves culposas”. El fiscal Martín Laius, titular de la UFI N°8, dijo que esta clasificación podría cambiar a medida que avance la investigación.

Aunque todavía no se conoce a ciencia cierta cómo comenzó el siniestro, se cree que las llamas habrían comenzado en el área del establecimiento donde se encontraba el termotanque. El fuego afectó primero a los ancianos que dormían en una habitación contigua.

Cinco víctimas fueron derivadas a otros hospitales con vuelos sanitarios

Todos los residentes fueron rescatados por los bomberos y enviados a distintos hospitales y clínicas de la zona. El Ministerio de Salud bonaerense dispuso un operativo de emergencia, envió diez ambulancias y puso a disposición vuelos sanitarios para eventuales traslados, pero de todos modos la gravedad de las heridas producidas causó víctimas fatales.

En la misma mañana del viernes falleció Darío Crespo, de 91 años. Esa tarde murieron Luis Oscar Barri, de 87 años, y Edgar Oviedo, de 82 años. Y en las últimas horas del domingo se conoció el deceso de Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien no pudo salvar su vida a pesar de haber sido trasladado por avión a un centro de mayor complejidad en Esteban Echeverría. Los cuatro eran ciudadanos conocidos en Junín.

Otro residente continúa internado en grave estado en el hospital de Esteban Echeverría, y otros cuatro en un centro de la localidad de 9 de Julio.

Según informó el diario local Democracia, el fiscal Laius dijo que los familiares de las víctimas habían manifestado "cierto nivel de satisfacción" respecto de las instalaciones del geriátrico y al trato del personal, pero esas valoraciones no atenúan el hecho de que el establecimiento funcionaba sin habilitación legal.

