Se registró un muerto y al menos cinco heridos como consecuencia de un feroz incendio que se desató durante la mañana de este domingo en un conventillo del barrio porteño de La Boca. En el lugar trabajó la Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME.

El fuego se desató alrededor de las 8 de la mañana dentro del domicilio ubicado sobre la calle Wenceslao Villafañe 439, donde residen 13 familias. Según Infobae, fuentes policiales indicaron que, durante la inspección del lugar, a tres metros del acceso se halló el cuerpo sin vida de un hombre en silla de ruedas.

En las primeras imágenes difundidas sobre el siniestro se puede ver al conventillo completamente cubierto por humo y fuego, consumiendo todo a su paso.

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se encargaron de sofocar las llamas. En paralelo, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) le suministró oxígeno a dos mujeres de 20 y 38 años y a tres hombres. Todos los mayores de edad afectados fueron atendidos en el lugar.

Efectivos de la Policía de la Ciudad también se sumaron al operativo que tenía como objetivo controlar el fuego, el cual había generado una densa columna de humo negro, y evitar la propagación de las llamas a los domicilios linderos, los cuales estaban en gran parte construidos por madera y chapa.

En diálogo con la prensa, algunos de los vecinos indicaron que el conventillo carecía de salidas de emergencia, lo que alertó sobre la posibilidad de que algunas personas hubieran quedado atrapadas dentro de la estructura envuelta en llamas.

Las causas y los factores que desataron el incendio aún son materia de investigación, aunque las autoridades indicaron que las características de la construcción, que contaba con materiales altamente inflamables y conexiones eléctricas precarias habrían favorecido la propagación de las llamas.

