Cuatro amigos iban a pescar y los arrolló un tren de carga: tres muertos y un herido grave

Este sábado 6 de septiembre, a las siete de la mañana, en el cruce ferroviario de la localidad de Médanos (Entre Ríos), una camioneta Toyota Hilux chocó un tren de carga que llevaba cereal desde Basavilbaso hacia Puerto Guazú, muriendo tres de los ocupantes del rodado y quedando el cuarto herido de gravedad, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital San Antonio de Gualeguay.

La ruta 12 fue cerrada durante varias horas mientras bomberos, personal policial y equipos de salud trabajaban en las tareas de rescate de los ocupantes de la camioneta. El maquinista y su acompañante, ambos oriundos de la ciudad de Basavilbaso, no sufrieron heridas.

El portal “Uno Entre Ríos” informó que las víctimas fatales del accidente son Darío Dannunzio, de 45 años; Patricio Christiansen, de 45 años; y Juan Pesalaccia, de 46 años; los tres oriundos de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. El sobreviviente es Diego Dannunzio, de 45 años, que se fracturó el fémur de su pierna izquierda.

El comisario Jorge Moreyra, jefe de la Departamental policial Islas, le explicó a “Uno Entre Ríos” que los ocupantes de la camioneta eran un grupo de amigos que viajaban hacía Gualeguay a pescar “porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”.

Los peritos están realizando los estudios correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque. Un detalle fundamental es que el paso a nivel no cuenta con barrera ni advertencia sonora, pero si señales que anuncian el paso del tren y aconsejan a los conductores bajar la velocidad antes de realizar el cruce.

Marcelo Paredes, jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, señaló que, desde hacía al menos 15 años no pasaba un accidente en ese tramo específico de las vías.

Otro accidente en San Bernardo



Otro grave accidente se produjo este sábado 6 de septiembre, a las 4 de la mañana, en San Bernardo, provincia de Buenos Aires, cuando un sujeto perdió el control de su camioneta Ford Ranger roja y chocó contra el surtidor de una estación de servicio. El conductor, de origen paraguayo, estaba acompañado por dos amigos.

Fue en avenida Tucumán y Strobel, y afortunadamente no hubo víctimas ni heridos, pero el espigón de la estación de servicio sufrió daños importantes y también la parte frontal de la camioneta.

Los operarios de la estación de servició reaccionaron rápidamente aplicando el protocolo de seguridad, interrumpiendo el suministro de combustible para evitar que se produjera un incendio o una explosión. Enseguira llegaron al lugar policías, bomberos voluntarios de San Bernardo, personal de defensa civil y ambulancias para montar un operativo de seguridad en todo el lugar.

HM