La madre acusada de matar a su hijo de 11 años dijo que el niño "sufrió un accidente con un hierro"

Una médica habló en el juicio por el supuesto filicidio del niño Guillermo Leonel Francia, fallecido el 31 de agosto de 2023 en la provincia de Salta, y señaló que la mamá le expresó que el menor había sufrido "un accidente con un hierro".

La doctora, que estaba de guardia en el hospital Papa Francisco el día que murió el nene de 11 años, contó que con una compañera trataron de reanimarlo, y recordó el intercambio que tuvo con Lidia Raquel Cardozo, la madre del pequeño, quien le aseguró que su hijo "sufrió un accidente con un hierro" cuando ella no estaba presente en el domicilio del barrio Solidaridad.

La mujer le dijo a la médica que, al volver a su casa, halló al menor con "malestar" y, al ver que su estado empeoraba, decidió llevarlo al centro médico.

También declaró una licenciada en Trabajo Social ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, y reveló que hizo un informe con entrevistas a docentes, vecinos, familiares y los progenitores del niño. De acuerdo a la integrante del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, algunos de los entrevistados confesaron conocer los castigos físicos que sufría el menor.

Los jueces Martín Pérez, Leonardo Feans y Francisco Mascarello establecieron un cuarto intermedio hasta este miércoles 3 de septiembre a las 9 para seguir escuchando testimonios.

Cardozo está imputada por los delitos de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.

Qué le pasó a Guillermo Leonel Francia

El 31 de agosto de 2023 Guillermo fue trasladado al hospital Papa Francisco con una grave lesión en la cabeza, pero los profesionales de la salud, pese al gran esfuerzo que realizaron, no pudieron reanimarlo y falleció.

La autopsia confirmó que el niño murió por un traumatismo en la cabeza causado por una “lesión punzopenetrante”. Su madre es la única imputada, aunque asegura que no estaba presente en el momento en el que el niño recibió una herida mortal.

En sus declaraciones, informó TN, varios testigos del juicio que se identificaron como vecinos relataron episodios de violencia cotidiana contra el menor de edad. Golpes, gritos, insultos y moretones habrían sido parte de la cotidianidad de Guillermo, cuya madre fue descrita como una mujer "muy estricta y violenta".

