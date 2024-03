Conmoción en Formosa: mató a puñaladas a su hijo de 8 años, grabó un video e intentó suicidarse

Un crimen espeluznante paralizó a los vecinos de la localidad de Ibarreta, en la provincia de Formosa. Se trata de un sujeto que asesinó a puñaladas a su propio hijo de 8 años, le envió un video a la ex mujer -la mamá del niño- para pedirle "perdón" por su accionar y luego intentó quitarse la vida con una escopeta. El menor padecía una discapacidad motriz de nacimiento y las primeras pericias arrojaron que habría fallecido desangrado, a raíz de una serie de cortes profundos y demás heridas de arma blanca.

Se comprobó que antes de cometer el homicidio, el principal apuntado como autor del asesinato grabó un video y se lo mandó a su exmujer: a través de este material, el hombre le pedía "perdón" por lo que estaba a punto de hacer. También dejaba entrever su voluntad de suicidarse en lo sucesivo.

"Soy joven todavía, pero ya no voy a seguir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente. Solo que me entierren y nada más. Creo que esta es la mejor alternativa, si no mucho sufrimiento, tantos años", manifestó el agresor en aquel mensaje previo al filicidio.

El desgarrador caso ocurrió este miércoles por la madrugada en una vivienda ubicada en el barrio formoseño de San Roque.

Fuentes del caso informaron que Zamir, el menor que tenía una discapacidad motriz, fue hallado con heridas de arma blanca. "Las primeras pericias suponen que falleció desangrado, tenía cortes profundos en el brazo y el cuerpo", consignaron a la agencia de noticias NA.

El padre intentó suicidarse y se encuentra en grave estado

El nene presentaba dificultades motoras en las extremidades inferiores y su familia había abierto una cuenta en Facebook ("Todos con Zamir"), destinada a colectar fondos para su tratamiento.

A la luz de las escalofriantes declaraciones del padre, todo indicaría que el criminal intentó justificar su accionar apoyándose en el supuesto padecimiento de su hijo por la discapacidad que sufría.

"Zamir nunca será alguien normal. Pido un millón de disculpas a todos los que les hice daño, no fue mi intención. No quiero que nadie me llore ni me lamente, ni nada. Quiero que se olviden de mí", sostuvo el hombre en la grabación.

Luego del ataque feroz, el padre intentó suicidarse con una escopeta, pero no lo logró. En principio, quedó internado y se encuentra en grave estado. Dada la complejidad de las lesiones, debió ser trasladado a un hospital en la capital de Formosa.

CA/ED