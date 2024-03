Un policía retirado de la Federal mató este martes a un joven de 20 años que habría intentado asaltarlo en el partido bonaerense de Avellaneda, junto a un cómplice que se dio a la fuga. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 12.51 en la calle Arredondo, entre Sarmiento y Anatole France, cuando el expolicía disparó contra dos personas que, según denunció, se tiraron sobre su auto.

Cuando oficiales de la comisaría del distrito situado en la zona sur del conurbano llegaron al lugar del hecho se encontraron con un joven tirado en el asfalto, con un orificio de entrada en la parte superior del cráneo. Además, los policías observaron allí un auto Peugeot 408 de color gris que presentaba varios impactos de bala en su parabrisas.

Al verse asaltado, el expolicía respondió desde el interior del vehículo con su arma Taurus PT 92 calibre 9 milímetros

El hombre de 55 años que disparó es un policía retirado que contó que dos jóvenes se abalanzaron y le apuntaron con armas, por lo que él detuvo la marcha, respondió desde el interior del vehículo con su arma Taurus PT 92 calibre 9 milímetros e hirió a uno de ellos. Luego efectuó otro disparo más, se asume que hacia el otro joven, que escapó. El hombre finalmente descendió del auto, pateó el arma del ladrón asesinado y llamó al 911.

Las afirmaciones del policía retirado encontraron respaldo en un video filmado por una cámara de seguridad, en el que se puede observar cómo, con una reacción veloz, le dispara a un joven vestido con remera roja que lo habría apuntado con un arma. No se llega a apreciar al cómplice que huyó, pero quedó registrado cómo a los 5 minutos llega a la escena la novia del joven asesinado y, en su dolor, intenta pelear con el hombre.

Al lugar acudió una ambulancia del SAME y constató que el joven estaba muerto y luego fue identificado como Franco Ariel Bordón, de 20 años, con ingresos en comisarías de Avellaneda por diferentes hechos delictivos y con domicilio registrado a pocas cuadras del lugar de su muerte. La causa fue caratulada por el momento "tentativa de robo y homicidio" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 4 de Avellaneda y de la Comisaría 6ta. del mismo distrito. Según difundió el periodista Mauro Szeta, el fiscal dio lugar a la legítima defensa.

Un gendarme fue condenado por asesinar a un adolescente que intentó robarle

Un gendarme fue condenado a 19 años de prisión hoy por matar a un adolescente de 15 años en marzo de 2021 en Rosario, Santa Fe, durante un hecho de inseguridad. Se trata de Héctor Daniel Rivas, a quien los jueces Gonzalo López Quintana, Carlos Leiva y Lorena Aronne hallaron culpable del delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego contra Facundo Verón, un adolescente que intentó robarle junto con otro menor.

Fue el 7 de marzo de 2021 cuando la víctima y un compañero rompieron el vidrio del Peugeot 208 de Rivas con fines delictivos y el gendarme, al ver lo que sucedía, salió a perseguirlos. Durante tres cuadras el integrante de la fuerza intentó capturarlos y fue en la calle Buenos Aires al 5500 cuando se bajó del auto, apuntó, le disparó al adolescente por la espalda y, antes de fugarse, agarró la vaina servida, según se detalla en el juicio.

Tensión en la Autopista 25 de Mayo: la Policía se tiroteó con tres sospechosos en un auto

Con la recopilación de testimonios y cámaras de seguridad, se logró detener a Rivas en su domicilio, donde se secuestró una Beretta 9 milímetros y una Glock del mismo calibre, además del vehículo en cuestión. El 14 de marzo pasado comenzó el juicio y, tras más de 10 días de debate, los jueces concluyeron que el gendarme era culpable del asesinato.

"Tenemos que dejar en claro que no se trata de un caso de violencia institucional, no es un caso de gatillo fácil más allá de que se trata de un gendarme. No estaba en ejercicio de sus funciones", manifestó el fiscal Adrián Spelta.

