La Corte Suprema dejó firme la condena contra un hombre que mató a balazos a su hijo en 2017

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena de Leonardo Palermo, quien mató a su hijo en medio de una discusión en su casa, en la localidad de Temperley. El acontecimiento ocurrió en 2017 y el hombre recibió 18 años de prisión.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, representantes del máximo tribunal, descartaron por inadmisibilidad el último intento de la defensa para revertir el fallo, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

El crimen ocurrió en el barrio de Villa Galicia, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, cuando Palermo disparó con un revólver 38 contra su hijo, José Vicente Palermo, de 35 años. La víctima falleció unos días después en el hospital a causa de las heridas provocadas por las balas.

Durante el juicio, el acusado, quien no tenía permiso para portar el arma, aseguró que disparó para defenderse de una agresión de su hijo que, supuestamente, había llegado drogado y completamente descontrolado a su casa y, bajo esas circunstancias, lo atacó.

A pesar de la versión del hombre, el peritaje descartó ese escenario y señaló que la trayectoria de las balas no coincidía con esa hipótesis. Por su parte, la fiscal a cargo de la acusación, Marcela Dimundo, indicó que la víctima aunque era un joven adicto en situación de vulnerabilidad, no tenía antecedentes de violencia.

La fiscalía pidió prisión perpetua por “homicidio agravado por el vínculo y portación ilegal de arma de guerra”. En tanto la defensa, solicitó sólo la pena mínima, haciendo hincapié en las circunstancias familiares y la ausencia de antecedentes penales del acusado. En primer lugar, apelaron ante la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, para posteriormente dirigirse a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Luego de que ambas instancias ratificaran la condena, acudieron a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, desde donde recibieron un nuevo revés este martes. Los magistrados declararon inadmisible el recurso extraordinario, dejando firme la sentencia.

Finalmente, el jurado popular debajo del Tribunal Oral en lo Criminal N°10 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Daniel Masini, encontró culpable al imputado por “homicidio agravado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación”.

En este sentido, el tribunal estableció una condena de 18 años de prisión, en la cual tuvo en cuenta la cantidad de disparos, la vulnerabilidad de la víctima bajo los efectos de estupefacientes y la falta de empatía del acusado tras el ataque.

