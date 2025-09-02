Una lectura no mileísta de “Homo Argentum”

Homo Argentum se ha convertido en un resonante éxito, convocando a algo más de un millón de espectadores en un par de semanas. Era difícil sustraerse al interés despertado por tal película, máxime cuando el propio presidente había hecho particulares consideraciones sobre ella y fuimos a verla.

Claro que, a partir de tales consideraciones, se formaba en nosotros cierta idea de lo que se iba a encontrar al verla. Sin embargo, debemos confesar que sentimos alguna desorientación, pues no respondía a lo que suponíamos anticipadamente. Desde nuestro punto de vista, y sin deseos de entrar en polémicas estériles, puede considerarse el film de un modo más amplio que el propuesto por el presidente, con muchos más matices y ambivalencias.

Comencemos por recordar los dichos presidenciales. El día 16 de agosto, apenas dos días después de estrenadala película, Javier Milei le hizo a esta un llamativo elogio en su cuenta de X que fue luego difundido por muchos medios. Es necesario recordarlo textualmente no solo para evitar deformaciones de lo dicho, sino porque allí el presidente brindó con claridad su interpretación sobre el film.

Este “posteo” lo tituló Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke” y en él puede leerse: “La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke). A su vez, cuanto mayor es la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de este ejército de zombies (…) cuyos aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas (…). Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son”.

Según esta interpretación, la película “presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son”. ¿Qué y quiénes sería lo que ese espejo refleja? “Muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”.Para evitar suspicacias antes de continuar, debemos aclarar que no intentamos aquí defender a cierto progresismo y que, si bien no nos identificamos con el mileísmo, tampoco lo hacemos con el kirchnerismo.

Continuemos ahora recordando los episodios de la película para poder contrastarlos con las anteriores apreciaciones. El film consta de 16 sketches de distinto tipo, es decir, estos tienen matices que van desde los más críticos hasta algunos que pretenden ser sentimentales. De los 16 episodios, ¿cuántos podrían verse como crítica a cierta clase de “progresismo”?

Desde nuestro punto de vista, claramente, solo dos. El más obvio es el del director de cine que efectivamente aparece como un hipócrita que se presenta como alguien que defiende a un grupo aborigen. También es de similar clase el que ha obtenido dinero a través de negocios poco claros y le da de comer y regalos a un pobre y lo vive meramente como una interesante experiencia.

Más allá de los anteriores episodios, habría dos que podrían asemejarse bajo una rápida mirada, pero que serían bastante discutibles. Uno es el del sacerdote que reparte comida entre los pobres y el otro el del abuelo que le regala un robot al nieto y le adjudica resentimiento a los que no logran fortuna. De nuevo, es muy discutible. Pero, en fin, a lo sumo incluyendo estos dos episodios serían cuatro, es decir, solo un 25% del total serían los que podrían considerarse espejo de los “progres caviar”.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva, sería muy difícil entender como reflejo de tal “hipocresía progre” a los otros siguientes episodios: el discurso presidencial, la chica que viaja a España, el muchacho que va a vivir solo, el vigilador privado, el “arbolito” que cambia dólares, el que no se anima a dispararle a los ladrones, el espectador de fútbol, la visita de un descendiente de italianos a la tierra de sus antepasados, el que tiene un auto nuevo que es chocado por un antiguo excompañero de estudios, el hombre poderoso que imagina ser chantajeado por una chica en un ascensor. En total 10 episodios que son críticos en general (no en particular de una “progresía”), y a veces solamente humorísticoso con algún tinte sentimental.

Como en total son 16 los episodios y hasta acá nos hemos referido a 14 de ellos, obviamente quedan 2. Desde nuestro punto de vista, nos encontramos con que estos 2 episodios no solo no son críticos con “los progres caviar”, sino que pueden ser vistos como cuestionadores del “libertarismo mileísta”. Uno de ellos es el primer sketch, el del hombre que está en una fiesta y se le cae sin querer una botella que provoca un serio accidente de tránsito del cual no se hace cargo.

En este sentido, este caso podría interpretarse como una crítica a la insensibilidad ante el dolor causado a otros, lo cual podría relacionarse con la falta de empatía que ha mostrado el actual gobierno frente al sufrimiento de sectores vulnerables como los discapacitados o los jubilados.

El otro episodio es el de los hermanos se pelean entre ellos por la herencia del padre, episodio que puede verse como una crítica al egoísmo y a la falta de solidaridad. En este sentido, este caso podría relacionarse con la promoción del libertarismo de una clara exaltación del individualismo en desmedro de un sentimiento de pertenencia a colectivos que los contengan.

Por supuesto, se trate de un libro o de un film, los productos culturales no pretenden ser unívocos como el lenguaje matemático y suelen dar origen a distintas interpretaciones, y por ello no ha de sorprender que puedan otorgarse diferentes sentidos a la película en cuestión.

En este sentido, desde nuestro punto de vista, Homo Argentum presenta muchos matices y ambivalencias que exceden a una perspectiva sesgada que solamente pretenda ver en ella un cuestionamiento en especial a una “progresía caviar”.



* Licenciado en Letras (UBA), doctor en Ciencias Sociales (UBA)

