Javier Milei, Homo Argentum de campaña

La actividad del presidente Javier Miliei se viene incrementando en forma intensiva en los últimos días. Además de ya tener programada una agenda de campaña para presentarse en distintos puntos del país para apoyar a los candidatos de la Libertad Avanza para las elecciones de septiembre y octubre, Milei desplegó dos actividades particulares. Una reunión de Gabinete muy extensa que llamó la atención y lució una vestimenta especial para conmemorar otro aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

De cabeza en la campaña

Primero fue la fugaz visita a La Matanza, con el polémico cartel “Kirchnerismo Nunca Más” incluido. Después el acto en La Plata con todos los dardos contra el gobernador Axel Kicillof. El Javier Milei más político y en modo campaña, se verá nuevamente mañana en Junín, donde se mostrará con los candidatos nacionales para disputar las elecciones legislativas del 26 de octubre. La semana próxima, el miércoles 27, le tocará a Lomas de Zamora. El raid provincial del Presidente terminará en Moreno el 3 de septiembre, para cerrar la campaña rumbo a los comicios del 7 de septiembre. Milei, en "Modo Campaña" más que nunca.

Javier Milei, Homo Argentum

Viernes día no laborable y con la Casa Rosada semivacía. Sin embargo, el presidente llamó a reunión de Gabinete a las 10 de la mañana. Pasadas las 12 del mediodía los ministros seguían metidos en el Salón Eva Peron con el Presidente y comenzaban a llegar bandejas con empanadas. Poco afecto a la rosca política, el Presidente no suele tener reuniones de Gabinete tan largas. Pasadas las 14 horas se develó el misterio. Al igual que unos días antes con los diputados en Olivos, Mieli había invitado a sus funcionarios a ver la última película de Francella, Homo Argentum Claro, algunos, como el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, ya habían estado en Olivos…, al riojano le tocó verla dos veces.

Los gustos de Milei

Alejado de los detalles de último momento del cierre de listas, muy contento se lo vio al Presidente Javier Milei este domingo en la Casa Rosada, ataviado con un uniforme de fajina camuflado. Se dio el gusto, una vez más, de saludar y almorzar con los integrantes del Regimiento de Granaderos en el día en que se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Milei es fanático de los Granaderos y suele pedirle a su banda que toquen algún tema al terminar alguna actividad protocolar. ¡Los gustos en vida!

¿Comienza la limpieza en el ANMAT?

El Ministro de Salud, Mario Lugones, quedó en el ojo de la Tormenta a partir del escándalo del Fentanilo contaminado. Amante del bajo perfil, tuvo que salir a hablar en los medios durante los últimos días. Allí Lugones adelantó el viernes que había iniciado un sumario interno en la ANMAT. Hoy el Boletín Oficial informa que se “limita” la designación transitoria de la licenciada Mariela Andrea García, en el cargo de Directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras. García estaba en la ANMAT desde octubre de 2019. ¿Comenzó la limpieza?