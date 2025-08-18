La Justicia rechazó el amparo de la familia de Ian Moche contra Milei y deberá hacerse cargo de las costas

El juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, rechazó el amparo presentado por la familia de Ian Moche, un nene con autismo de 12 años, contra el presidente Javier Milei por una publicación en la red social X que mostraba al menor reunido con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, en el marco de un cuestionamiento al periodista Paulino Rodrígues.

En una resolución de 32 carillas, a la que tuvo acceso PERFIL, el juez Recondo ordenó imponer las costas a la mamá de Ian, Marlene Florencia Spesso.

"La sentencia es arbitraria y constituye un escándolo jurídico. Desconoce cuestiones elementales de derecho constitucional y derecho convencional. Contradice actuaciones judiciales previas y es un aval judicial a la consolidación de un sistema autocrático. Un claro ejemplo de justicia militante", aseguró Gil Domínguez en declaraciones a PERFIL y anticipó que va a apelar la medida.

En desarrollo