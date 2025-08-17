El presidente Milei, Lemoine y Petri almorzaron con los Granaderos de guardia en Casa Rosada

El presidente Javier Milei estuvo este domingo en la Casa Rosada para saludar y almorzar con los granaderos que estaban de guardia en la sede del Gobierno, una foto que sirvió como curiosa conmemoración del 17 de agosto, el día en que se recuerda el paso a la inmortalidad del máximo prócer de los argentinos, el general José de San Martín.

Milei estuvo en Casa de Gobierno estuvo vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y con Macarena Jimena Rodríguez, señalada en su momento como la “CM de Adorni”, pero que el vocero aclaró en su momento que era "fotógrafa del jefe de Estado".

Fue Lemoine publicó una imagen junto a Milei vestido con ropa camuflada y señaló : “Hoy con Macarena Jimena conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”. Macarena Jimena Rodríguez es una extiktoker nombrada en marzo pasado a través de la Resolución 1079 como Coordinadora de Contenidos de Activos Digitales, y que ya supo acompañar al presidente Milei cuando viajó a la despedida del papa Francisco en Roma.

La foto que subió Lemoine a su cuenta de X.

“Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”, contó Lemoine en su cuenta de X

Sin acto oficial por la muerte de San Martín

Por el 17 de agosto Milei esta vez no se realizó ningún acto oficial, aunque se indicó que tras el almuerzo el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezaría un "recordatorio" en la Plaza San Martín.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Petri, recientemente nombrado candidato a diputado por el oficialismo en Mendoza, también participó del almuerzo en Casa Rosada con los granaderos. Eso derivará en que el funcionario deje el Gabinete y pase al Parlamento, lo que obligará junto a la salida de Patricia Bullrich a renovaciones en el elenco ministerial.

