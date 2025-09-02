La hija del jerarca nazi evita entregar el cuadro robado y decretan su arresto domiciliario tras nuevos allanamientos

Tras cuatro nuevos allanamientos en distintas viviendas de Mar del Plata en busca del cuadro robado a un coleccionista judío, la hija del jerarca nazi evita entregar la pintura y decretan su arresto domiciliario, según voces de la investigación. La obra apareció en la casa de una de las herederas de Friedrich Kadgien, Patricia Kadgien, ubicada en el barrio Parque Luro en la ciudad costera.

Según informó el diario La Capital, la familia Kadgien “puso a disposición” de la Justicia civil el cuadro sustraído en los Países Bajos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el fiscal federal aseguró: “Nosotros no tenemos nada”.

"Estamos allanando cuatro domicilios, algunos operativos todavía están en curso, donde secuestramos elementos de interés para la causa, pero no lo que estamos buscando. Y es el abogado de la familia que hace saber a medios que hizo una presentación ante la Justicia civil. Pero repito: nosotros no tenemos nada", insistió.

En teoría del fiscal, Patricia Kadgien y su esposo “están entorpeciendo la investigación, esencialmente haciendo desaparecer el cuadro”. Frente a eso, explicó que exige al juez federal Santiago Inchausti nuevos allanamientos y la detención domiciliaria de la pareja por 72 horas.

"El encubrimiento se sigue perpetrando hasta hoy", insistió el fiscal federal, cuya acción, al parecer, la familia Kadgien desconoce. Sin embargo, el abogado de la familia, Carlos Murias, indicó: "Técnicamente el cuadro se está consignando a resultas de un proceso judicial. Se está consignando en la Justicia Civil que es la que consideramos que es la competente para dirimir esta cuestión, no la Justicia Penal".

La ronda de allanamiento incluyó la casa ubicada en Padre Cardiel al 4100, donde fue hallada la obra.

Además, sostuvo que la imputación a su cliente se da "en el marco de una supuesta denuncia de ARCA por un delito que presuntamente le están imputando a mi cliente por ‘encubrimiento de contrabando’, una figura extraña de un delito prescripto”.

La ronda de allanamiento incluyó la casa ubicada en Padre Cardiel al 4.100, donde fue hallada la obra. Los otros tres operativos se realizaron en el barrio La Florida, en la calle Santa Fe, y por último, el de Rivadavia, donde vive uno de los hijos de la pareja.

El pasado martes 26 de agosto se realizó el primer allanamiento por parte de la Policía Federal, en la casa del barrio Parque Luro. Aunque la obra de arte fue descubierta en esa vivienda tras una publicación de un portal inmobiliario, en la inspección de los federales no encontraron el cuadro, apenas unos bocetos y grabados con referencias alemanas.

Un periodista del medio neerlandés AD, corresponsal en Argentina, encontró la pintura en una de las fotografías que exhibía el martillero de Inmobiliaria Robles Casas y Campos. "Con tanta nitidez se veía la imagen y sus proporciones que, para los expertos, no hay dudas que se trata exactamente de la pieza robada por los nazis", afirmó.

