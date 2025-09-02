Rusia rechazó acusaciones del Gobierno argentino sobre espionaje en la Casa Rosada

La Embajada de Rusia en Argentina salió al cruce de las declaraciones del Ministerio de Seguridad, que vinculó a supuestos servicios de inteligencia rusos y venezolanos con grabaciones ilegales en la Casa Rosada.

En un comunicado oficial, la delegación diplomática fue contundente: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.

El texto difundido por la embajada advirtió que el gobierno libertario no presentó ninguna prueba que vincule a Rusia con escuchas clandestinas. En la misma línea, lamentaron que en medio de un nuevo escándalo político interno “nuestro país vuelva a ser mencionado de forma negativa”.

Asimismo, subrayaron que la relación bilateral se apoya en una “asociación estratégica integral” y recordaron que en octubre se cumplen 140 años del inicio de relaciones diplomáticas entre ambos países, un aniversario que esperan celebrar en un clima de cooperación.

El escándalo en Discapacidad

Las acusaciones surgen luego de que el canal de streaming Carnaval difundiera audios de funcionarios del Gobierno, incluyendo presuntas conversaciones de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. En esas grabaciones se describe un presunto sistema de coimas por hasta US$ 800.000 mensuales ligado a la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ante estas filtraciones, el oficialismo respondió con dos denuncias -una penal y otra civil- y pidió allanamientos a periodistas y abogados, alegando un complot con participación de actores extranjeros.

El oficialismo denuncia “espionaje ilegal” y acusa a la oposición de desestabilizar con los audios de coimas

En medio de la crisis, el presidente Javier Milei señaló en redes sociales que existen “espías que se disfrazan de periodistas”, sin aportar pruebas. El oficialismo sostiene que se trata de una operación política impulsada por sectores kirchneristas con supuesta injerencia rusa, venezolana, boliviana e incluso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin embargo, el pronunciamiento de la Embajada rusa deja en claro que el Kremlin no está dispuesto a aceptar quedar envuelto en el escándalo de espionaje y corrupción que golpea al Gobierno libertario.

