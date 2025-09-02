Martín Menem denunció una “grabación ilegal” y habló de intento de desestabilización

El escándalo por los audios de coimas sigue escalando y ahora suma un nuevo capítulo: el oficialismo salió a acusar una operación de “inteligencia ilegal” contra el Gobierno. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, reconoció en X que el audio “en el hipotético caso de que fuera real” habría sido grabado de manera ilegal en el Congreso.

En su mensaje, Menem intentó encuadrar el hecho como un “intento de desestabilización en el marco del proceso electoral” y reivindicó los encuentros parlamentarios en los que participa Karina Milei, a quien presentó como la encargada de garantizar la alineación entre el Congreso y el Ejecutivo.

Mientras tanto, el gobierno avanza con denuncias y pedidos de allanamiento a periodistas y abogados, bajo el argumento de que se trata de un complot con ramificaciones kirchneristas, extranjeras y hasta deportivas. La decisión judicial de aceptar la cautelar que prohíbe difundir los audios refuerza el clima de censura y persecución en medio de la crisis política.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo.

GD