martes 02 de septiembre de 2025
POLITICA
Polémica por presuntas coimas

Un abogado de Cristina Kirchner denunció a Patricia Bullrich por abuso de autoridad

Gregorio Dalbón presentó una denuncia en contra de la ministra de Seguridad luego de que esta avanzara en la Justicia contra medios y periodistas para evitar la difusión de audios de Karina Milei.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad | Noticias Argentinas

Un abogado de Cristina Kirchner realizó una contradenuncia a Patricia Bullrich, luego de que la ministra de Seguridad avanzara con una denuncia penal desde el Ejecutivo para impedir que los medios de comunicación difundan los audios de Karina Milei en la Casa Rosada, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Gregorio Dalbón, letrado defensor de la exmandataria en causas civiles, presentó una denuncia este lunes por la noche, la cual espera el sorteo del juzgado, en la que sostiene que la titular de la cartera de Seguridad cometió abuso de autoridad al avanzar contra periodistas y medios de comunicación para evitar que se difundas los audios de la hermana de Javier Milei, alegando que implicaba un riesgo a la seguridad nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota