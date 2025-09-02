Un abogado de Cristina Kirchner denunció a Patricia Bullrich por abuso de autoridad

Un abogado de Cristina Kirchner realizó una contradenuncia a Patricia Bullrich, luego de que la ministra de Seguridad avanzara con una denuncia penal desde el Ejecutivo para impedir que los medios de comunicación difundan los audios de Karina Milei en la Casa Rosada, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Gregorio Dalbón, letrado defensor de la exmandataria en causas civiles, presentó una denuncia este lunes por la noche, la cual espera el sorteo del juzgado, en la que sostiene que la titular de la cartera de Seguridad cometió abuso de autoridad al avanzar contra periodistas y medios de comunicación para evitar que se difundas los audios de la hermana de Javier Milei, alegando que implicaba un riesgo a la seguridad nacional.

En desarrollo...