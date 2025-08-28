La consultora Tendencias difundió este jueves su última encuesta en la Ciudad de Buenos Aires, realizada entre el 17 y el 20 de agosto, con un total de 1.191 casos y un margen de error de ±2,8%. El relevamiento mostró un escenario electoral marcado por la continuidad de la polarización, aunque con matices que revelan nuevas sorpresas en la opinión pública porteña.

Bullrich al frente en el Senado

En la categoría de senadores, Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) aparece en el primer lugar con 43% de intención de voto, seguida por Mariano Recalde (Fuerza Patria), que alcanza el 26%. En posiciones más relegadas se encuentran Christian Castillo (Frente de Izquierda) con 9% y Graciela Ocaña (Confianza Pública) con 6%. La brecha entre Bullrich y Recalde resulta amplia, consolidando a la exministra como favorita en la contienda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la disputa por diputados nacionales, Alejandro Fargosi (LLA) retrocede al 38%, mientras que Itai Hagman (Fuerza Patria) cae al 21%. El crecimiento más llamativo lo protagoniza Myriam Bregman (Frente de Izquierda), que trepa al 14%, un registro inédito en la serie histórica de la consultora. En tanto, Martín Lousteau y Ricardo López Murphy se disputan el cuarto lugar y la última banca disponible en juego en el distrito.

Imagen de dirigentes y polarización nacional

El ranking de imagen positiva en la Ciudad lo encabezan Patricia Bullrich y Javier Milei, mientras que la sorpresa llega de la mano de Bregman, que se posiciona tercera, por encima de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Más atrás aparecen Hagman y Lousteau, con desempeños débiles.

Sobre la gestión nacional, el sondeo mostró un empate técnico: 43% aprueba y 42% desaprueba el rumbo económico. Sin embargo, la gestión del Gobierno de la Ciudad registra un 72,5% de evaluación negativa, con apenas un 27,5% de aprobación.

Opinión pública sobre temas sensibles

El estudio incluyó preguntas específicas sobre figuras políticas y decisiones recientes. El 57% de los porteños considera culpable a Cristina Fernández de Kirchner en las causas judiciales que la llevaron a prisión domiciliaria, mientras que el 59% se manifestó en contra del veto del Gobierno nacional al aumento de jubilaciones.

En cuanto a prioridades presupuestarias, se registraron consensos transversales:

75,7% pide aumentar el presupuesto en Discapacidad.

79,5% reclama más fondos para el Hospital Garrahan.

60,2% se pronuncia por ampliar el presupuesto del CONICET.

Un clima social dividido

El informe también midió percepciones sobre el oficialismo y la oposición. Entre quienes votaron a Milei en el balotaje, el 79% se declaró conforme con su decisión. En el caso de los votantes de Sergio Massa, casi la mitad se muestra disconforme con el rol del peronismo en la oposición.

La consultora concluyó que, pese a la persistente polarización, comienzan a verse fisuras en la agenda política y un crecimiento de terceras fuerzas, con especial protagonismo de la izquierda en la Ciudad.

DCQ/ML