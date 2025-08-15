Entre el 25 de julio y el 7 de agosto, un relevamiento nacional de la consultora Management & Fit le tomó el pulso electoral al país: 2.600 personas (de distintas edades, provincias y niveles educativos) respondieron cara a cara, por teléfono y online, sobre economía, política y las medidas más polémicas del Gobierno.
Los resultados dejan más de una sorpresa: la corrupción volvió a colarse como principal preocupación, por encima de la inflación y la inseguridad; la mitad de los encuestados aprueba la gestión nacional, pero más del 60% rechaza los vetos presidenciales a jubilaciones, salarios del Garrahan y beneficios por discapacidad.
Uno de los tópicos encuestados fueron las elecciones legislativas de los próximos meses, en donde se consultó sobre el conocimiento de lo que se está yendo a votar. Un 91,7% de los participantes aseguró estar en tema. A su vez, el interés por acercarse a las urnas se mantiene en promedios habituales, que siguen siendo bajos: un 45,7% de los encuestados dijo tener “muchas” ganas, mientras que casi un 27% aseguró tener “entre poca y nula” motivación para hacerlo. De hecho, la mayoría acordó en que “lo hace por obligación”.
Escenarios posibles: ¿quién ganaría?
Con respecto a la elección personal de candidatos, el oficialismo sigue a la cabeza, aunque por poco: el 45,8% votaría a un candidato afín al gobierno de Javier Milei, mientras que el 45,1% iría por un opositor. Sin embargo, y ante la consulta “si mañana fueran estas elecciones legislativas ¿A qué espacio político votarías?”, la tendencia es más clara.
La respuesta varía (aunque por poco) según un factor clave: si hay alianza entre LLA y el PRO, y si no la hay. En el primer escenario, el oficialismo alcanza el 43.8%, dejando al peronismo muy por detrás con un 28,2%. Y en el caso de ir por su cuenta, los números no varían demasiado: 40,3% para Milei, 27,8% para el kirchnerismo.
De hecho, el relevamiento muestra que, en el escenario de no-unión entre LLA y el PRO, asciende la intención de voto a La Libertad Avanza entre varones y menores de 40 años, mientras que el voto a Unión por la Patria aumenta en personas de 40 años o más y en el nivel educativo bajo. Por otra parte, en una eventual unión partidos, el voto a Unión por la Patria aumenta en mujeres.
Gestión nacional vs provincial: diferencias claras y territorios blindados
En la provincia, el 43,7% aprueba la gestión de Javier Milei, pero la desaprobación lo supera con un 52,6%. A nivel nacional, el respaldo se mantiene en 47,7%, con mayor aprobación entre varones y menores de 40 años, mientras que la desaprobación crece entre mujeres y mayores de 40.
Respecto a julio, la aprobación provincial cayó 3 puntos y la desaprobación subió hasta el 59%, con un patrón invertido: más apoyo entre mujeres y mayores de 40, y más rechazo entre varones y jóvenes.
Si las elecciones fueran hoy, el 47,8% se inclinaría por un candidato opositor al gobierno nacional, aunque este porcentaje cayó 3,7 puntos desde julio. El voto opositor crece entre mujeres y mayores de 40 años, mientras que el apoyo a Milei gana terreno entre varones y personas con nivel educativo alto. Aun así, Axel Kicillof mantiene la ventaja en intención de voto, capitalizando gran parte de quienes buscan una alternativa a Milei.
Entre las principales preocupaciones de la población, la corrupción lidera con el 21,7% de menciones. La inflación y la inseguridad comparten el segundo lugar, cada una con el 17,1%. Estos temas marcan el clima de opinión y atraviesan las percepciones políticas, condicionando la valoración de la gestión.
TC / Gi