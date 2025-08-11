Encuestas Bolivia 2025: los dos candidatos de derecha lideran la carrera electoral

La tierra de los Andes, Bolivia, se prepara para unas elecciones presidenciales clave el próximo 17 de agosto, y que podrían marcar el fin de 20 años de gobierno ininterrumpido del Movimiento al Socialismo (MAS). A partir de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar al expresidente Evo Morales, quien enfrenta investigaciones judiciales, se abrió un nuevo escenario político que transforma la carrera electoral y redefine el futuro del país.

Así lo confirmaron las últimas encuestas oficiales publicadas este domingo, donde dos candidatos opositores lideran la intención de voto y se acercan a la posibilidad de arrebatar el poder al MAS. La ventaja la tiene el empresario de centroderecha Samuel Doria Medina, candidato por la Alianza Unidad, que encabeza los sondeos de Ipsos-Ciesmori y Captura Consulting con un 21,2% y un 21,6% de apoyo, respectivamente, seguido de cerca por el expresidente de derecha Jorge Quiroga, de la coalición Libre, con un 20% en ambos estudios.

De confirmarse esta tendencia, ambos candidatos deberán disputar un balotaje previsto para el 19 de octubre, en una segunda vuelta decisiva para definir al próximo presidente.

Jorge “Tuto” Quiroga, de la coalición Libre, en su acto de cierre de campaña en El Alto

En el sector político opuesto, el favorito de la izquierda es Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado nacional, y quien busca consolidar su liderazgo unificando a todos los sectores de su espacio ideológico, manteniendo a la vez una postura crítica tanto hacia Evo Morales como al actual presidente Luis Arce. Al mismo tiempo, el candidato oficialista del MAS, el exministro Eduardo del Castillo, tiene un apoyo menor y no alcanza el 10% en las encuestas.

Siguen en ascenso otros candidatos, como Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y político de perfil conservador. El dirigente cristiano Rodrigo Paz Pereira ocupa el quinto lugar en los sondeos previos, y completan la nómina Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso).

Así, la votación tendrá lugar para un total de 7.937.138 ciudadanos habilitados, de los cuales 369.931 residen en el exterior. Santa Cruz, con 2.071.967 votantes; La Paz, con 2.047.825; y Cochabamba, con 1.443.013, concentran más del 70% del padrón electoral y serán decisivos en el resultado.

Sin Evo Morales y con un oficialismo dividido

Desde 2005, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), liderado inicialmente por Evo Morales durante tres mandatos consecutivos (2006-2019) y luego por Luis Arce (2020-2025), ganó todas las elecciones presidenciales en primera vuelta. La coalición política enfrenta esta vez una amenaza real a su continuidad, en un contexto donde Bolivia atraviesa una grave crisis económica por la escasez de dólares, que se convirtió en la principal preocupación.

La administración de Arce casi agotó sus reservas internacionales para sostener una política de subsidios, y además importa combustibles para distribuirlos a un precio más bajo en el mercado interno. A consecuencia de esta situación, la inflación interanual alcanzó el 24,8% en julio, la cifra más alta desde al menos 2008, lo que golpeó al MAS en las encuestas, donde su candidato Eduardo del Castillo aparece en el séptimo lugar entre nueve aspirantes.

A la cabeza de la izquierda se encuentra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, un sindicalista cocalero que se distancia del oficialismo. Las encuestas, sin embargo, muestran un apoyo moderado: Captura Consulting lo ubica en el cuarto lugar con un 7,2%, mientras que Ipsos-Ciesmori lo coloca en el quinto puesto con un 5,5%.

La inhabilitación de Evo Morales para competir se debe a una decisión judicial

El expresidente Evo Morales quedó fuera de la contienda electoral luego de que un fallo judicial limitara la reelección presidencial a una única vez. Su partido, el PAN-Bol, fue inhabilitado para competir hace dos semanas, por lo que Morales no podrá presentarse, a pesar de haber creado un nuevo espacio político llamado Evo Pueblo.

Según Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, “Evo Pueblo no tiene personería jurídica y el partido PAN-Bol, con quien firmaron una alianza, tiene su personalidad jurídica cancelada, por lo tanto no pueden hacer registro de candidatos”. Ante este escenario, el político aimara impulsa una campaña por el voto nulo, que según las encuestas de Ipsos-Ciesmori alcanza al 14,6% del electorado.

A pesar de la ausencia del expresidente, nueve agrupaciones competirán en las elecciones de agosto: Eduardo del Castillo por el Movimiento al Socialismo (MAS); Jorge Quiroga de la Alianza Libre; Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad; Manfred Reyes Villa, por Autonomía Para Bolivia – Súmate; Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC); Jhonny Fernández, de la Alianza La Fuerza del Pueblo; Paulo Rodríguez Folster por Libertad y Progreso; Jaime Dunn, de Nueva Generación Patriótica; y Eva Copa, del Movimiento Renovación Nacional (Morena).

