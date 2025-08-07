Piccinini y Asociados S.A. participó del acto por los 200 años de la Independencia de Bolivia en Buenos Aires

Este 6 de agosto, el estudio Piccinini y Asociados S.A., a través de su director, el Cr. Carlos Piccinini, participó de los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, desarrollados en la ciudad de Buenos Aires.

La jornada comenzó a las 11 de la mañana con una emotiva ceremonia en la Plaza San Martín, donde se realizó una ofrenda floral ante los monumentos de los libertadores General José de San Martín y Simón Bolívar. El embajador de Bolivia en Argentina, Dr. Jorge Ramiro Tapia Sainz, ofreció un discurso de alto contenido histórico y político, con un fuerte llamado a la unidad latinoamericana, el respeto por la soberanía y la necesidad de una dirigencia que honre los valores de nuestros próceres. En un gesto de hermandad, también reafirmó que “las Islas Malvinas son argentinas”, despertando un cerrado aplauso entre los presentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El acto contó con la presencia de autoridades diplomáticas, representantes de distintas embajadas, cámaras empresariales bolivianas y miembros de asociaciones culturales. La ceremonia fue acompañada por la fanfarria del Regimiento de Patricios, que interpretó la Marcha de San Lorenzo y la Marcha de las Malvinas.

A las 13 h, en el Salón Manuel Belgrano de la Bolsa de Cereales, se llevó a cabo la recepción social, donde se proyectó un video conmemorativo de los 200 años, se compartió un almuerzo con platos típicos bolivianos, y se disfrutaron bailes folclóricos, brindis y momentos de confraternidad.

Con más de 25 años de trayectoria profesional, Piccinini y Asociados S.A. reafirma su compromiso con la comunidad boliviana en Argentina, no solo como estudio contable de referencia, sino también como contador de la Cámara Empresaria Boliviana y asesor profesional de sus miembros y socios, acompañando su desarrollo y crecimiento económico en el país.

En este marco, Piccinini y Asociados S.A. desea agradecer especialmente al Presidente de la Cámara de Comercio Textil Boliviana, Sr. Juan Carlos Melgar, y al Sr. Beymar Mendoza socio co fundador de la misma Cámara, por su permanente apoyo, compromiso y confianza en nuestra labor profesional, así como por su rol clave en el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad empresarial boliviana y la Argentina.

El Cr. Carlos Piccinini participó de este encuentro institucional fortaleciendo los lazos de cooperación y respeto entre ambas naciones. La conmemoración culminó cerca de las 16 h, dejando un mensaje claro: unidad, respeto mutuo y compromiso conjunto con el desarrollo.

Dr Cdor Carlos Piccinini

Director Piccinini y Asociados SA

113939-9026

0810-220-1720

www.estudiopiccinini.com.ar

[email protected]