Detuvieron a un hombre que explotaba sexualmente a mujeres y las tatuaba para 'marcarlas'

Un hombre de 41 años fue detenido en Mar del Plata por trata de mujeres. En el operativo desarrollado este viernes por la Policía Bonaerense además se rescató a una joven de 23 años que era explotada sexualmente.

El caso era seguido por la Justicia desde el 11 de julio de este año cuando se inició a raíz de la denuncia de los vecinos del Monoblock 21 del Complejo SOIP, donde señalaron que varias mujeres eran sometidas.

Finalmente, en el procedimiento llevado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado se logró liberar a una de las víctimas que a partir de ahora será acompañada por la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Discutió con su ex novia y la prendió fuego delante de su nueva pareja: la mujer murió tras agonizar en el hospital

El hombre ejercía violencia física sobre ellas, las obligaba a prostituirse, les suministraba estupefacientes para alinearlas y las filmaba sin su consentimiento teniendo relaciones sexuales. Además, en el caso de la joven rescatada, la había marcado con un tatuaje de sus iniciales “F” y “U” en la pelvis y los glúteos.

De acuerdo a los seguimientos que realizó la policía y a partir de los testimonios de los vecinos, se pudo comprobar que el imputado trasladaba a las mujeres en una camioneta Volkswagen Amarok hacia domicilios de particulares donde las prostituía y luego se quedaba con el dinero.

Spagnuolo designó un abogado, entregó audios al fiscal Picardi y el caso escala, mientras los investigadores prometen algo "más horrible"

En el allanamiento del departamento la Policía incautó un cuadro con un orificio a través del que grababa a las víctimas, la máquina de tatuar, una balanza para drogas, un pendrive y un teléfono celular.

El caso está siendo investigado por la UFI de Intervención Temprana de la Familia y de Género, dirigida por la fiscal Graciela Trill, con la intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Mar del Plata, a cargo de la jueza Lucrecia Bustos, najo la carátula de “Explotación de la prostitución”.

