Realizaron nuevos allanamientos en la vivienda de la hija del jerarca nazi en busca del cuadro robado en Países Bajos

La Policía Federal encabezó nuevos allanamientos en la vivienda del barrio Parque Luro perteneciente a una de las hijas del nazi Friedrich Kadgien, en Mar del Plata. Los agentes fueron en busca del cuadro del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1965-1973) que fue robado a un coleccionista judío, llamado Jaques Goudstikker, durante la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam.

La hija del jerarca nazi junto a su pareja quedaron detenidos bajo arresto domiciliario tras ser acusados de entorpecer la investigación. “Uno de los allanamientos fue en el domicilio de la pareja investigada y en ese marco se les notificó el arresto domiciliario en principio por 72 horas hasta la audiencia de formalización, que se debe realizar en ese plazo. Ya está rigiendo el sistema acusatorio”, confirmaron fuentes cercanas al caso.

Los federales llevaron a cabo el operativo en la casa de la calle Padre Cardiel al 4100, donde incautaron celulares, armas y láminas. Al mismo tiempo se realizaron procedimientos en otros tres inmuebles de la ciudad: uno de ellos se efectuó en el edificio de la calle Santa Fe al 1700, según informó La Capital.

La primera inspección llegó el pasado martes 26 de agosto, cuando la policía secuestró una carabina, un revólver calibre 32 y teléfonos celulares. Sin embargo, en el lugar no había rastros sobre la presunta pintura, al igual que en el allanamiento de este lunes.

El hallazgo de la pieza fue revelado por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, que detectó la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino. Los investigadores sospechaban que el cuadro estaba en poder de los herederos de Kargien, quien escapó a la Argentina en la posguerra.

Casa de una de las hijas de Kadgien, en Padre Cardiel al 4100, Mar del Plata

Hace unas semanas, el corresponsal del periódico en el país, Peter Schouten, observó que la casa de Patricia Kadgien estaba a la venta. Al ingresar a la página de la inmobiliaria encargada de la operación observó que en una de las fotos estaba el famoso cuadro colgado en la sala de estar, sobre un sofá.

La alerta llegó a la Justicia federal a través de Interpol y la Aduana, motivo por el que el fiscal Carlos Martínez, a cargo del caso, ordenó un allanamiento en el domicilio identificado como residencia fiscal de Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años.

