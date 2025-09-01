Empresarios del sector turístico impulsan la creación de un nuevo feriado nacional en septiembre: cuándo sería

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata en conjunto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (FEHGRA) impulsaron la creación de un nuevo feriado nacional en el calendario 2025 con la finalidad de “maximizar las oportunidades para el sector turístico”. La iniciativa sugiere declarar el 11 de septiembre como jornada inhábil en conmemoración del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento.

Las entidades elevaron la propuesta a la Cámara Argentina de Turismo y al secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, para fomentar el consumo y el movimiento turístico interno a la que se adhirieron la Cámara de Balnearios de Mar del Plata y la Cámara de la Recreación del Municipio de General Pueyrredón.

El pedido formal fue presentado el viernes 22 de agosto ante el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación, el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) marplatense, Bernardo Martín, y a las autoridades de la Cámara Argentina de Turismo.

Presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), Blas Taladrid

La propuesta de los empresarios del sector se plantea tras la oficialización del fin de semana largo de octubre y el traslado del feriado del domingo 12 de octubre por la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tal como lo reclamaban los representantes de la Industria del Turismo.

Las entidades le dan continuidad a los reclamos expresados durante este 2025 e impulsan la incorporación de un nuevo feriado nacional para septiembre, con el fin de asegurar que todos los meses del año cuenten con al menos un fin de semana largo.

El texto fue firmado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, la Cámara de Balnearios, la Cámara de Recreación y la Cámara Textil.

“Esta medida rompería con la estacionalidad turística”

Desde las distintas entidades que promueven el turismo en una de las principales de la Costa Atlántica argumentaron que “esta medida no sólo rompería con la estacionalidad turística, sino que también rendiría homenaje a una figura fundamental en la historia de la educación y la política argentina”.

Movimiento turístico interno

Además, las cámaras del sector solicitaron que “este tipo de definiciones se tomen con la debida antelación, ya que la previsibilidad es un factor crucial para que tanto el sector empresarial como los ciudadanos puedan planificar sus actividades, fomentando el consumo y el movimiento turístico interno”.

