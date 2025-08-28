A partir de este jueves, los feriados nacionales trasladables que tengan lugar los días sábado o domingo podrán ser reubicados en el calendario, según lo indicó el Gobierno, teniendo en cuenta que, hasta el momento, estos casos se encontraban en un vacío legal.

Los feriados trasladables, de esta manera, podrán moverse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, decisión que dependerá de la Jefatura de Gabinete de Ministros, organismo que fue designado como autoridad de aplicación según se indicó en el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Javier Milei.

La nueva normativa lanzada por la gestión libertaria espera solucionar un vacío legal presente en la Ley 27.399, que distingue entre los feriados nacionales inamovibles y los feriados nacionales trasladables y, en uno de sus artículos, señala que los feriados nacionales trasladables que caen en martes o miércoles pasan al lunes anterior, y los que coinciden con jueves y viernes, al lunes siguiente.

"La citada ley no contempló una regla específica para los casos en que los feriados trasladables caigan en días sábado o domingo, no puede interpretarse que en estos supuestos dichos feriados deban ser considerados inamovibles, porque ello desvirtuaría la naturaleza que les ha acordado el legislador", se explicó en el texto firmado por Milei.

"A efectos de completar ese vacío legal, honrando la condición de feriados trasladables previstapara tales casos, corresponde establecer los medios concretos que permitan llevar a la práctica el eventual traslado de los feriados en cuestión, cuando así lo estime pertinente la Autoridad de Aplicación", se concluyó en el decreto.

En lo que respecta al calendario argentino, los próximos feriados tendrán lugar en las siguientes fechas:

Domingo 12 de octubre (trasladable) - Día del Respeto a la Diversidad Cultural

- Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 21 de noviembre - Día no laborable con fines turísticos

- Día no laborable con fines turísticos Lunes 24 de noviembre (jueves 20/11 trasladado) - Día de la Soberanía Nacional

- Día de la Soberanía Nacional Lunes 8 de diciembre (inamovible) - Día de la Inmaculada Concepción de María

- Día de la Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre (inamovible) - Navidad

