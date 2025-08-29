El Gobierno estableció por decreto un nuevo feriado en octubre y se armará un fin de semana largo

El feriado del domingo 12 de octubre con motivo de la conmemoración del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, se trasladará al lunes 13 de octubre. Así lo estableció Javier Milei a través de la firma del decreto 614/2025 y el calendario 2025 incorpora un nuevo fin de semana largo a sus períodos de descanso extendido, con fines turísticos.

La resolución publicada en el Boletín Oficial habilita el traslado de días festivos que coincidan con el fin de semana. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en los períodos vacacionales cortos se movilizan más de 2 millones de personas, generando ingresos por encima de los 100 mil millones de pesos.

Decisión del Gobierno sobre los feriados trasladables que caen sábado o domingo: se pasarán a lunes o viernes

Los rubros del turismo y la gastronomía se ven fuertemente beneficiados por la alta demanda de hoteles, vuelos, micros de larga distancia, alquileres de autos y actividades recreativas.

Nuevo fin de semana largo en octubre

Los fines de semana largos impulsan pequeños viajes a destinos como Mar del Plata, Córdoba, Iguazú y Bariloche, con el objetivo puesto en fomentar el turismo interno o nacional.

En tanto que, el universo gastronómico aumenta su concurrencia en restaurantes y bares durante los períodos de fines de semana largos.

Según lo determina la Autoridad de Aplicación, la norma indica que los feriados trasladables que caigan durante el fin de semana “podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”. Los argentinos podrán disfrutar así de tres nuevos días seguidos de descanso.

Calendario de feriados: cuándo es el próximo en la Argentina

Si bien favorece el flujo de visitantes a los principales destinos turísticos, impacta de modo negativo en otros sectores. De acuerdo un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) la política de los fines de semana largos generó un pérdida neta de aproximadamente 2.600 millones de dólares para la economía argentina en 2024.

El informe resalta que los días no laborables dispersan el consumo, afectando a sectores productivos como la industria, la construcción, y también los servicios de educación y salud.

En el período de días comprendido entre el 10 y el 13 de octubre habrá un nuevo fin de semana largo, dictaminado por el Gobierno nacional, que quedará armado de la siguiente forma:

Sábado 11 de octubre: descanso de fin de semana

Domingo 12 de octubre: descanso de fin de semana

Lunes 13 de octubre: traslado del feriado del 12 de octubre y feriado

Mar del Plata propone sumar feriados en 2026 por la crisis del sector turístico

Calendario de feriados 2025

¿Qué feriados trasladables e inamovibles le restan al calendario 2025?

20 de noviembre (jueves) Día de la Soberanía Nacional se traslada al lunes 24 (trasladable)

21 de noviembre (feriado con fines turísticos)

8 de diciembre (feriado inamovible por el día de la Virgen Inmaculada de Concepción de María

25 de diciembre (Navidad)

