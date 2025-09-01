La Corte Suprema confirmó al juez Carlos Ochoa como subrogante del Juzgado Federal N° 1

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó al juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, como subrogante del Juzgado Federal N° 1 (JF1) de la ciudad de Córdoba. Lo hizo al rechazar un planteo realizado por el titular del JF3, Miguel Hugo Vaca Narvaja.

El tribunal vacante es el que dejó Ricardo Bustos Fierro, al jubilarse en febrero de 2023. Hasta junio de este año quedó como reemplazante el juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes.

Vencido el término, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió designar a Ochoa como nuevo subrogante. Antes de esa fecha, había decidido que Vaca Narvaja quede a cargo de la competencia electoral del JF1, justamente porque se avecinaban las elecciones legislativas nacionales.

Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez federal 3 de Córdoba.

Vaca Narvaja presentó una “avocación” a la Corte cuestionando la resolución de la Cámara porque la ley de subrogancias establece que los reemplazos deben ser realizados por magistrados de la misma jurisdicción, instancia y competencia territorial.

Sin embargo, el máximo tribunal del país rechazó el viernes pasado el pedido, señalando que fueron suficientes los argumentos de la Cámara para designar a Ochoa.

Condenan al conductor que arrastró a un policía de la Caminera para evitar control de alcoholemia

Por un lado, Vaca Narvaja se encuentra apartado de las causas de lesa humanidad que tramitan en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal N° 1 y, además, su tarea en materia electoral podría comprometer el normal ejercicio del servicio de justicia en las causas restantes.

Ante ello la Corte sostuvo que “no se verifican las circunstancias que hacen necesaria” su intervención, ya que, si bien la Cámara soslayó el orden de prelación establecido en la ley 27.439, “se observa que en el acuerdo que aquí se cuestiona la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba esgrimió suficientes fundamentos para decidir como lo hizo”.