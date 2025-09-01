Resultó condenado el automovilista que a fines de mayo protagonizó un grave incidente en la Avenida Circunvalación cuando arrastró a un policía de la Caminera para eludir un control de alcoholemia.

Pablo Medrano fue sentenciado a tres años de prisión condicional, no podrá conducir durante el mismo lapso de tiempo y la camioneta Ford Ranger fue decomisada por la Justicia. Además, acordó un resarcimiento económico al cabo Aldo Lencina.

El episodio ocurrió el último fin de semana de mayo de este año. En un control de la Policía Caminera instalado sobre Avenida Circunvalación, entre Juan B. Justo y Avenida Alem, Lencina detuvo la marcha de la camioneta que conducía Medrano al advertir que no tenía las luces bajas encendidas.

Cuando se acercó a la ventanilla del vehículo para pedirle la documentación, sintió el olor a alcohol, por lo que pidió a sus pares que le dieran el dispositivo para medir alcoholemia.

Al advertir la situación, Medrano arranco de repente, a pesar de que el policía estaba agarrado al volante. Mientras tanto, le gritó “Morite h. de p.”, según relataron testigos. Lo arrastró por unos segundos, hasta que Lencina logró soltarse del vehículo. Por fortuna, no fue arrollado por ningún otro vehículo que circulaba por la zona.

Medrano fue detenido y luego recuperó la libertad. La calificación legal que finalmente le aplicaron es por privación ilegítima de la libertad calificada por uso de violencia y lesiones leves calificadas, por ser un integrante de una fuerza de seguridad, en concurso ideal

Los exámenes médicos al policía certificaron que sufrió traumatismos en rodilla y cabeza, sin fracturas.

Si el policía moría, al conductor le cabía el delito de homicidio calificado con dolo eventual.

La investigación fue realizada por el fiscal Raúl Garzón. Al cabo de tres meses, culminó en un juicio abreviado inicial en el Juzgado de Control N° 10, a cargo de Juan Manuel Fernández López. El imputado reconoció los hechos y recibió la sentencia mencionada.