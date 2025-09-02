El periodista uruguayo que difundió el nuevo audio atribuido a Karina Milei cuenta por qué la cautelar del gobierno argentino no lo afecta

El lunes 1 de septiembre, el juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. Un sector del Gobierno respiró aliviado y la prensa oficialista vitoreó a favor de la acción del magistrado. Pero la calma duró poco: por la mañana del día siguiente, un fragmento de las grabaciones se reprodujo en el canal de streaming uruguayo Dopamina. Las presiones no pueden cruzar el charco.

Marcos Casas es el fundador del canal y el periodista que puso al aire, en Uruguay, el audio que no se puede reproducir los medios argentinos. En diálogo con PERFIL, contó que la decisión de Maraniello generó preocupación en la prensa de su país. “A todas luces, es una violación a la libertad de prensa. Y no importa de qué lado de la mecha estés, eso no está bien. Se trata de un tema que trasciende banderas partidarias”, aseguró.

Dejá vu judicial: de “Barú Budú Budía” a la censura por el Karinagate

El escándalo argentino habilitó, según Casas, una “solidaridad regional entre colegas”. Apenas conoció la medida de la cautelar, el periodista activó su red de contactos en Argentina y puso a disposición su medio. “Me empecé a mover desde temprano para intentar conseguir alguna pieza de los audios y salir a dar una respuesta periodística a lo que es un intento de censura política y judicial”, agregó.

El audio que se reprodujo es el segundo que se filtra de la hermana de Javier Milei. El primero se conoció el viernes 29 y fue dado a conocer por el programa Data Clave. En el instante que comenzó a circular, y con el visto bueno del abogado Santiago Viola, Karina se presentó en la Justicia para frenar la eventual difusión de otros. Lo consiguió... solo por unas horas. La cautelar que firmó Maraniello no tiene ningún efecto en otro país.

El audio atribuido a Karina que llegó a Uruguay

Casas contó que, después de una serie de mensajes, dio con la persona indicada. “Me comuniqué con una fuente que me dijo ‘mirá, hay un crudo de 50 minutos y yo te puedo dar ahora este fragmento para que lo des como una muestra de que el material existe y que, si no se puede publicar en Argentina, lo van a poder publicar ustedes”, contó.

El enigma que conmociona al Gobierno: ¿quién grabó a Karina Milei?

Por estas horas, Casas está interesado en tener acceso al material completo. “No lo pude verificar, pero lo que dice mi fuente, y ya hay varios rumores al respecto, es que el audio estaría segmentado en categorías y en charlas diversas, que habría grabaciones en Casa Rosada, en espacios privados y en el Congreso”, contó Casas.

Casas contó que en esas grabaciones habría declaraciones “sobre la salud mental de Milei, otros vinculados al Gordo Dan (Daniel Parisini) y otro audio sobre Martín Menem".

Con respecto a por qué confió en el material que tenía entre manos, Casas subrayó en la confianza que tiene de su fuente. “No puedo revelar quién es, pero es del entorno que ha venido alimentando a otros portavoces. Además, contrasté la información con otros periodistas que han trabajado en el tema para saber si resultaba razonable el fragmento y la marca de agua que tenía”, contó.

ADEPA rechazó la prohibición judicial de la difusión de audios presuntamente grabados en Casa de Gobierno

Casas presentó la información con los condicionales que amerita el caso, pero lo que sucedió después de su programa, ratificó su seguridad: “El Gobierno no salió a negarlo. El mensaje de Martín Menem confirmó la veracidad de este audio”, subrayó.

Las respuestas de La Libertad Avanza

Menem fue el primero en referirse a la difusión del audio atribuido a Karina en Uruguay. A través de un comunicado en X, aseguró: “En el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”. Además, habló de un “intento deliberado de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

El mensaje fue replicado por el Presidente. En su publicación, Milei agregó: "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”.

Unos minutos después, la ministra de Seguridad hizo una publicación similar. En X, Bullrich escribió: “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado. El espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás”.

Sobre las declaraciones, Casas aseguró: “Nos acusan de ser parte de una conspiración, pero cualquiera que se ponga a ver el trabajo que hacemos en Dopamina se va a dar cuenta que somos un canal de streaming humilde. El dueño soy yo, que siempre trabajé de periodista, que no tengo propiedades, capital, herencia ni vínculos partidarios. Nos financiamos, principalmente, por el aporte de la comunidad. No somos una corporación mediática”.

Casas se mostró tranquilo y dijo que no tiene ninguna preocupación. “No creo que este Gobierno o sus satélites quieran meterse con un periodista internacional porque sería ganarse un lío diplomático con un país vecino que siempre ha demostrado muy buenas señales. Además, en Uruguay se trata bien a los periodistas, se los cuida, así que meterse con la prensa es como meterse con la Embajada”, reflexionó.

