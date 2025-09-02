Intendentes de Córdoba buscan en Nación créditos y obras para sus municipios

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, encabezaron este martes en Córdoba una reunión con alrededor de un centenar de intendentes y jefes comunales de distintos departamentos de la provincia. El encuentro tuvo como eje la coordinación de políticas y la posibilidad de acceso a nuevas líneas de financiamiento para obras locales.

Entre los temas tratados se destacaron la agilización de trámites administrativos, la definición de proyectos prioritarios y la búsqueda de soluciones para problemáticas específicas de cada municipio. Además, se discutió la reapertura de mecanismos de crédito de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que podrían habilitar financiamiento en un contexto económico restrictivo.

Los intendentes presentes valoraron el espacio de diálogo y coincidieron en la necesidad de sostener instancias de articulación con el Gobierno nacional para avanzar en obras y servicios en sus localidades.