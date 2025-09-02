Espada de Llaryora critica a Milei y propone expandir el modelo productivo de Córdoba al país

El candidato a diputado nacional y jefe del bloque oficialista en la Unicameral, Miguel Siciliano, redobló su crítica contra el gobierno de Javier Milei en defensa del entramado productivo de las pymes del interior del país.

La crítica del peronista cordobés que reporta al gobernador Martín Llaryora se da en medio de la preocupación que exteriorizaron los empresarios industriales por el nivel de actividad económica en la era Milei. La UIA sostuvo que el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal "deben estar acompañados de políticas que potencien las cadenas de valor".

"Necesitamos cuidar a nuestras pymes, protegerlas de quienes apuestan por la especulación financiera, el país necesita que empresas como estas puedan producir más, puedan innovar, aportar valor agregado y generar nuevas fuentes de trabajo", afirmó Siciliano.

El integrante de la lista que encabeza el ex gobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas-PU) se expresó de esta manera al visitar la pyme cordobesa Leistung, una de las empresas de soluciones médicas más importantes de la Argentina que, desde barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, exporta productos y servicios a más de 20 países.

La visita incluyó un recorrido por la planta, acompañado por Silvina Grasso, gerente general de la firma; el ingeniero Carlos Paschetta, socio gerente y la bioingeniera Daiana Villegas encargada de la unidad Greta, una app orientada a potenciar la trazabilidad y gestión de tecnología médica.

Al renovar su compromiso de "seguir trabajando para cuidar las industrias locales", el postulante a la Cámara Baja de PU lanzó su embate contra el poder libertario: “Lamentablemente, hoy impera en el país una idea que va en el sentido opuesto, una forma de gobernar que privilegia el capital especulativo por sobre la fuerza productiva".

"Esta es la discusión que queremos dar desde Provincias Unidas en el Congreso de la Nación. Queremos salir de la grieta que no conduce a ningún lado, dejar atrás posiciones antagónicas que llevaron al país al fracaso y discutir en serio cómo aprovechamos las enormes oportunidades y fortalezas que tenemos los argentinos", enfatizó el peronista con tonada.

Al pedir el voto, expresión que no se queda en el 2025, sino que se proyecta al 2027 en cuanto al armado nacional del espacio que alza la bandera del “federalismo” desde el interior del país, Siciliano propuso expandir el modelo productivo de Córdoba a la Argentina.

"Vamos a seguir trabajando para cuidar y llevar el modelo productivo cordobés, a todo el país", concluyó el candidato número tres de la lista de Schiaretti que le competirá de igual a igual a la fuerza libertaria en territorio mediterráneo que se pintó de violeta furioso. El PJ cordobés se propone ganarle a Milei en la provincia en las elecciones del 26 de octubre.

El ex mandatario cordobés intensificó el armado de Provincias Unidas a nivel país junto a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y la reciente incorporación de Gustavo Valdés (Corrientes).

En la jornada de ayer, el legislador Siciliano acompañó al gobernador Llaryora durante el anuncio de llamado a licitación mediante el cual el Gobierno de Córdoba se hará cargo de finalizar las obras de 13 Centros de Desarrollo Infantil que el Estado nacional dejó abandonadas.