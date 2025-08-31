Un colectivo 60 se llevó "la tormenta por delante" en Balvanera: fuerte choque con un VW Gol y 5 heridos

Durante la mañana de este lluvioso domingo 31 de agosto, el tránsito porteño tuvo para contar un serio accidente en el barrio porteño de Balvanera, protagonizado por un colectivo de la línea 60 que chocó no solo con Volkswagen Gol blanco, sino que terminó además embistiendo un contenedor de basura y golpeando otros dos autos, desgraciada situación que terminó con cinco heridos, tres de ellos menores de edad.

El choque fue en el cruce de avenida Córdoba y Junín, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pocos minutos antes de las 9 de la mañana. Según indicaron las autoridades involucradas en el operativo, alguno de los vehículos debió haber cruzado en rojo, pero todavía no estaba claro cual de los dos conductores había arriesgado con el triste resultado conocido .

Los cinco heridos, tres mujeres y dos varones, fueron asistidos en primera instancia por los varios móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que llegaron con la inmediatez habitual.

Cuatro de las personas afectadas fueron trasladadas al Hospital Fernández, incluyendo a una chica de 17 años, mientras que otro joven de 22 años fue derivado al Hospital Ramos Mejía, todos con diagnósticos de politraumatismos.

El despliegue posterior al accidente incluyó un amplio despliegue de autoridades y personal de emergencias, se contaron ocho ambulancias del SAME y una gran cantidad de efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes trabajaron en la zona desviando el tránsito de esos carriles.

Como consecuencia del impacto del choque, el colectivo terminó impactando también a un contenedor de basura de los situados en plena calle, y ese volquete con el impacto terminó a otros dos vehículos estacionados.

