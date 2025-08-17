Fuerte choque frente a la cancha de River dejó seis personas heridas

Dos vehículos protagonizaron un violento choque durante la mañana de este domingo, en el barrio porteño de Núñez, y como consecuencia seis personas mayores de edad resultaron heridas. El accidente tuvo lugar sobre la Avenida Cantilo, a la altura de Puente Labruna.

El siniestro, ocurrido en las inmediaciones del estadio del Club Altético River Plate, ocurrió durante la mañana, cuando una incesante llovizna complicaba la circulación vehicular. Según trascendió, los autos involucrados fueron un Renault Clio con cuatro hombres a bordo y un Ford Ka conducido por una mujer mayor de edad, quien sería efectivo de la Policía de la Ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al lugar del accidente se acercó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) con cuatro ambulancias y una unidad de triage destinada a la clasificación de las víctimas. Los heridos leves fueron atendidos en el lugar, mientras que un hombre y una mujer fueron trasladados con politraumatismos al Hospital Pirovano.

Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía porteña y agentes de Autopistas Urbanas también intervinieron en el operativo desplegado luego de la colisión y trabajaron con el objetivo de liberar a los ocupantes y ordenar el tránsito y la circulación en la zona, la cual se vio reducida y presentó demoras durante varios minutos.

Durante la mañana de este domingo también se produjo otro accidente en el barrio de Retiro, particularmente en la intersección de Avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini, protagonizado por un taxi y un vehículo particular. Como consecuencia, varias personas resultaron heridas.

Locura en Flores: un taxi cruzó con barreras bajas, el tren lo embistió y el conductor escapó corriendo por las vías

El Sistema de Emergencias 911 alertó sobre el accidente y posteriormente personal de la Comisaría Vecinal 1-A se acercó al lugar. Se solicitó también la presencia del SAME para asistir a las víctimas del hecho, sobre las cuales no se conoció cantidad ni gravedad de las lesiones, pero se supo que algunos fueron atendidos en el lugar y otros trasladados a centros médicos de la zona.

Según trascendió, el taxi involucrado en el choque tenía acumuladas 27 infracciones de tránsito, motivo por el que quedó bajo investigación judicial y administrativa. En lo que respecta al hecho de este domingo, el conductor del vehículo particular, un Fiat Cronos, lo acusó de cruzar en rojo.

AS.