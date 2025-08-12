Un violento episodio ocurrió en Villa Soldati, donde tres adolescentes menores de edad estaban escapando de la policía en un auto robado cuando terminaron subiéndose a la vereda e impactaron contra una casa. El vehículo se incendió como consecuencia del choque y los protagonistas del hecho fueron internados.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes y ocurrió al final de una cadena delictiva que comenzó el sábado cuando los adolescentes de 15,16 y 17 años robaron un Citroën C3 Picasso. "Los tres menores de edad fueron detenidos esta madrugada por la Policía de la Ciudad tras una persecución y choque del auto robado en el que circulaban contra el frente de una casa en el barrio de Villa Soldati", detallaron desde la Policía de la Ciudad.

Los tres menores de edad implicados en el hecho fueron detectados por uniformados de la fuerza de seguridad porteña en la esquina de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en Flores sur, luego de que llamaron la atención por circular en contramano por Lafuente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los efectivos de la Policía porteña les solicitaron detener el vehículo. No obstante, los sospechosos aceleraron y comenzaron a escapar, dando inicio a la persecución policial.

"Se trataba de un auto que tiene alerta por robo del sábado último con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 12", detallaron desde la fuerza de seguridad.

"No pueden cambiar de pasión": detuvieron a un prófugo por homicidio y a otro por abuso cuando fueron a ver a Barracas Central

El vehículo que protagonizó el hecho estaba siendo conducido por tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, quienes, al ser perseguidos por los efectivos policiales e intentar escapar, perdieron el control, se subieron a la vereda y chocaron contra una vivienda en la avenida Rabanal y San Pedrito.

El automóvil se incendió como consecuencia del choque y al lugar debieron acercarse los Bomberos de la Ciudad. En paralelo, los tres menores fueron detenidos, aunque debieron ser trasladados por el SAME al hospital Penna dado que sufrieron politraumatismos.

AS/ff