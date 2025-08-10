Impactante choque de dos autos y una camioneta en la avenida General Paz: siete heridos

Un triple choque ocurrido durante la mañana de este domingo dejó al menos siete personas heridas, una de ellas de gravedad. El accidente se produjo a la altura la intersección de la Avenida General Paz y la Avenida Los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos, en el carril con sentido al Río de La Plata.

Según se conoció, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana y fue protagonizado por dos autos y una camioneta. Como consecuencia, se produjo un corte total del tránsito en la zona para permitir la intervención del Servicio de Atención Médicas de Emergencias (SAME).

A partir del testimonio de automovilistas que presenciaron la secuencia que derivó en el accidente, Todo Noticias (TN) indicó que todo comenzó cuando un Peugeot 208, ocupado por un grupo de jóvenes, que circulaba a alta velocidad y aparentemente haciendo zig zag, impactó contra un Peugeot 206.

Como consecuencia del impacto, el Peugeot 206 se prendió fuego y vecinos de la zona intervinieron par ayudar a salir a los tres jóvenes que viajaban en el vehículo, como así también para apagar las llamas.

En paralelo, el conductor del Peugeot 208 salió despedido por el parabrisas y quedó tendido sobre el asfalto, al otro lado de la calzada.

Luego del siniestro, el joven que salió despedido del primer vehículo, el cual tiene 28 años de edad, debió ser trasladado por el SAME aéreo con politraumatismos graves. En cuanto a los tres jóvenes del segundo auto involucrado en el hecho, todos fueron trasladados a diferentes hospitales por politraumatismos, aunque estaban todos conscientes.

El choque entre ambos vehículos fue tan fuerte que una de las ruedas de uno de los vehículos salió volando e impactó contra una camioneta que circulaba un poco más atrás, la misma sería del Peugeot 206, el cual quedó completamente destrozado y varias de sus partes se vieron esparcidas por la zona.

En el lugar trabajaron Bomberos y personal del SAME, en total llegaron ocho móviles de emergencia y una aeronave del servicio médico. Actualmente, se están llevando a cabo las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

A partir del siniestro principal, se ralentizó el tránsito y se produjo otro triple choque a la altura de Eva Perón, durante el cual tres personas resultaron heridas, aunque con lesiones más leves, y también fueron trasladadas por el SAME.

AS.