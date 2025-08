"Ya no queremos más muertes": qué dice la carta del intendente de Arroyito a Milei por la ruta 19

El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, reclamó al presidente Javier Milei a través de una carta por el estado de la ruta nacional 19 luego de que este fin de semana murieran en un choque un hombre y sus tres pequeños hijos.

Carta a Milei

"Me dirijo a usted como Intendente de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba en representación de toda la ciudadanía, que es víctima sistemática de accidentes viales, producto del estado deplorable de las rutas nacionales y la no finalización de los 63 kilómetros de obra totalmente abandonados de la Autopista RN19", inicia la misiva del intendente.

"Ya no queremos más muertes"

Y luego continúa: "Por favor, presidente Milei, transfiera la finalización de esta obra Autopista RN19 y mantenga las rutas. Ya no queremos más muertes".

"Es muy doloroso despertarnos con noticias como las de hoy, donde fallecieron cuatro vecinos, tres de ellos eran niños. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por esto?", prosigue la carta con fecha 3 de agosto.

Además señala que "en los últimos meses, nuestro Hospital Municipal ha tenido que asistir a más de 63 personas involucradas en siniestros ocurridos en los tramos inconclusos de esta ruta".

"Un accidente cada tres días"

"Señor presidente, en la zona de Arroyito registramos un promedio de un accidente cada tres días. Para dimensionar la gravedad: de enero a julio lamentamos cinco muertes. Hoy, nuestra ciudad está de luto, luego de la trágica madrugada donde fallecieron tres niños y un adulto, los números ascienden y cada vez son más las víctimas fatales", enfatiza la misiva enviada por Benedetti a Milei.

El intendente precisa también que la ruta "tiene un tráfico de 15.000 vehículos diarios". "Necesitamos una solución urgente. ¿Hasta cuándo vamos a tener que ver morir a nuestros vecinos por consecuencia de las obras que no se terminan y del egoísmo político de algunos funcionarios?", se pregunta en otra parte de la nota.

"Permita que empiecen a trabajar"

"En nuestra región, hoy todos los intendentes estamos dispuestos a colaborar para revertir este problema. Pero, sobre todo, Córdoba cuenta con un gobierno provincial que ha expresado con claridad su firme decisión y voluntad de iniciar esta obra, permita que empiecen a trabajar", exhorta Benedetti.

"Como intendente de Arroyito, en nombre de toda nuestra ciudad, envío un respetuoso saludo a las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos en accidentes; ya no queremos que sea conocida esta ruta como ´la de muerte´, sino como ´la ruta de la vida y del progreso´. La sociedad nos exige soluciones. No es momento de buscar culpables, no es momento de hacer política. Necesitamos gestos de grandeza, humanidad y compromiso. Esperando que pueda dar una solución a este tema, le envío mi saludo respetuoso y el de toda nuestra ciudad". concluyó Benedetti en su carta.

Aclaración

“Está toda la ciudad conmovida, por eso hicimos esa nota, esa carta pidiendo al presidente, pero lo quiero aclarar también, no es un ánimo de política ni de nada. Es una exclamación de la gente”, explicó este lunes Benedetti.

“Es un pedido de exclamación, pero esto fue un accidente y también roza con la imprudencia. Los accidentes en la gran mayoría son por la imprudencia humana”, aclaró en declaraciones a Mitre Córdoba.

“La ruta es una necesidad, la autopista hay que terminarla porque es una obra inconclusa, sea de quien sea. Pero esto ha sido un hecho muy desgraciado, desafortunado”, finalizó el intendente.

Cómo fue el choque fatal

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 213 de la ruta nacional 19, entre las localidades de El Tío y El Fuertecito, en el este provincial.

En el lugar se constató la muerte de un hombre, de 33 años, y sus tres pequeños hijos, de entre 8 y 12 años.

Todos viajaban junto a dos chicas de entre 15 y 17 años en un automóvil Fiat 147 que habría sido colisionado por “alcance” por el conductor de un VW Bora, de 19 años, que se trasladaba junto a otros dos jóvenes de la misma edad.

Fuentes policiales señalaron que las personas heridas fueron trasladadas con lesiones de distinta consideración al Hospital Municipal de Arroyito.

El conductor del VW Bora fue detenido por orden de la Fiscalía de Instrucción de Arroyito, agregaron las fuentes.