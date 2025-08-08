Tragedia en la Ruta 2: un hombre murió tras chocar de frente al circular en contramano

Momentos de tensión y conmoción se vivieron este miércoles por la tarde en la Ruta 2, cuando un automóvil que circulaba en contramano impactó de manera frontal contra otro vehículo. El hecho ocurrió minutos antes de las 16 horas, a la altura del kilómetro 334, en el tramo que une Coronel Vidal y General Pirán, en sentido hacia Mar del Plata.

Según informaron fuentes de la Policía Vial, el conductor del vehículo que iba en infracción perdió la vida en el acto.

Identidad de la víctima y condiciones del siniestro

De acuerdo con los datos brindados por las fuerzas de seguridad, la víctima fatal era oriunda de Balcarce. Aún se desconocen las razones por las que el hombre circulaba en sentido contrario por la autovía.

En el momento del impacto, según constató personal interviniente, llovía sobre la calzada, lo que pudo haber complicado la visibilidad y la adherencia del pavimento.

Intervención en el lugar

En la zona trabajaron bomberos de la región, personal de la Policía Vial y equipos de emergencia, bajo la coordinación de la concesionaria Aubasa. La colisión dejó el tránsito reducido mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro.