Tal como enunciaba el personaje de Guillermo Francella en El Secreto de sus Ojos, película argentina ganadora del Oscar, el "tipo no puede cambiar de pasión" y una vez más la realidad superó a la ficción. Este fin de semana, un hombre que estaba prófugo por homicidio y otro acusado por abuso sexual fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando fueron a ver el partido entre Barracas Central y Aldosivi.

Así lo indicaron fuentes de la fuerza de seguridad porteña, cuando la División de Homicidios detuvo en las inmediaciones del estadio Claudio Fabián Tapia a un sospechoso de 32 años, acusado del asesinato de Edgar Limber Justo Quispe. El sujeto era buscado desde 2023, cuando habría atacado a la víctima para robarle y le generó graves lesiones que le produjeron la muerte.

Detuvieron a un futbolista del ascenso por tentativa de homicidio: lo atraparon cuando fue a ver a su equipo

El hecho tuvo lugar el 27 de agosto de ese año, precisamente en el barrio 21-24 de la zona de Barracas, en el cruce de las calles Osvaldo Cruz y Zavaleta. Según la información, en medio del asalto hubo una discusión y el imputado golpeó a Quispe, que tomó una chapa abandonada en la calle para defenderse. El acusado se retiró y regresó con una barra de hierro, que luego se la clavó en el ojo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital General de Agudos "José María Penna", donde fue atendido por los médicos y debió ser intervenido quirúrgicamente por las graves lesiones. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los profesionales estuvo internado durante cuatro meses y finalmente falleció, el 23 de diciembre de 2023.

Los investigadores realizaron diferentes procedimientos para dar con su paradero y llevaron a cabo la búsqueda de varios testimonios para reconstruir lo ocurrido, una tarea calificada como "ardua". Todo esto llevó a que este domingo fueran alertados con la posibilidad de que el hombre pudiera llegar a la cancha del "Guapo", en el marco del partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

De esta manera, los agentes de la policía porteña intervinieron en los operativos de seguridad con ayuda de la División de Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos. “Tomaron posiciones y lo detuvieron cuando se dirigía al ingreso del estadio en la calle Luna al 1200, poniéndolo a disposición" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 28, a cargo del juez Martín Carlos Del Viso.

Tras conocerse la noticia, en las redes sociales los usuarios hicieron referencia a la película protagonizada por Francella y Ricardo Darín, donde el principal sospechoso del crimen termina siendo atrapado por las autoridades al asistir a un partido de fútbol.

También detuvieron a un hombre acusado por violación

En el mismo operativo durante el encuentro en que Barracas se impuso 3-1 frente a Aldosivi, se informó la detención de otro sospechoso acusado por “abuso sexual agravado”. Se trata de un hombre de 46 años que tenía pedido de captura por una causa que comenzó el 31 de julio pasado y que está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38.

Los policías corroboraron que sus datos coincidían con la información difundida por la Justicia, por lo que procedieron a su detención. Como ocurre con otros prófugos de la Justicia, sus nombres se incorporan a la lista de Tribuna Segura.

Este programa implementa controles poblacionales sobre personas con restricciones de acceso y pedidos de captura individualizados a través de su número de DNI o datos de otros documentos. Los operativos incluyen inspección en busca de estupefacientes y armas de distinto tipo, y según señalaron las fuentes a este medio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ya detuvo a 38 prófugos en lo que va de 2025.

