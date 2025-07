Después de casi cuatro años imputado por abuso sexual agravado contra su hijastra, Néstor Adrián Santiago fue sobreseído y la causa archivada. Se comprobó que la denuncia, presentada en diciembre de 2021, era falsa y según la defensa estuvo motivada por el interés de su exesposa de impedir que mantuviera contacto con la hija que tenían en común.

La causa se inició cuando Piana Barbarella, una adolescente de 16 años e hija de su expareja, Adriana Saintud, denunció que él había abusado sexualmente de ella en medio de un conflicto familiar por la tenencia de la hija menor. De acuerdo con su relato, su padrastro se habría acercado a ella en momentos en que estaban solos, realizando actos que, aunque no incluyeron penetración ni otras agresiones físicas, la hicieron sentirse abusada.

El acusado fue sobreseído por decisión del juez Juan Pablo Masi, luego de que se archivara la causa

La denuncia fue presentada por una adolescente, quien contó que, cuando quedaba sola con Santiago —especialmente en momentos en que Saintud se iba a trabajar— él se acostaba a su lado en la cama y le “apoyaba el miembro”, según sus propias palabras. A su vez, declaró que en al menos una ocasión él le “tocó las piernas por debajo de la ropa”.

Al mismo tiempo, la joven fue explícita al señalar que “no hubo penetración, ni besos, ni que me haya desnudado”, y aclaró que “no se dio ninguna otra situación física más allá de las mencionadas”. Durante su declaración ante los agentes que tomaron la denuncia, la adolescente explicó que decidió hablar por “miedo a que le hiciera lo mismo a mi hermana menor”, hija biológica de Santiago. También indicó que ese temor “lo compartía con mi mamá”.

De esta manera, la denuncia original tuvo como consecuencia que el acusado fuera formalmente imputado e investigado por el fuero penal, donde se inició una causa para determinar la veracidad de los hechos. Paralelamente, el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata resolvió aplicar medidas de restricción que impidieran el contacto del denunciado con la menor involucrada, y además otorgó la custodia exclusiva a su madre, con el objetivo de preservar su bienestar.

El juez ordenó su sobreseimiento y ahora podrá reencontrarse con su hija

La defensa incorporó pruebas documentales que, de acuerdo a lo que trascendió desde fuentes cercanas a la investigación, habrían tenido como objetivo debilitar el relato original de la denunciante. A través de cuentas falsas creadas en redes sociales, se señaló que la joven habría hostigado y amenazado al acusado, con mensajes reiterativos y agresivos que quedaron registrados en las presentaciones realizadas.

A partir de las pericias realizadas a la adolescente, los especialistas concluyeron que no presentaba signos físicos compatibles con abuso. De acuerdo con estos resultados, junto con la documentación aportada, el fiscal Marcelo Mennuci evaluó el conjunto probatorio y resolvió, en junio de 2023, que no existían elementos suficientes para sostener la acusación formulada por Barbarella, lo que llevó al archivo de la causa penal.

Respecto a los antecedentes presentados por la defensa, se incorporaron pericias clave, entre ellas una evaluación psicológica que concluyó que Santiago "no tiene rasgos de abusador", reforzando así su inocencia. Asimismo, los especialistas que analizaron a la presunta víctima determinaron que “no se encuentran rasgos o indicios de haber sido sometida a abusos”, lo que sumó evidencia adicional que respaldó el pedido de sobreseimiento.

Santiago, en el momento posterior al fallo que lo desvinculó de la causa por abuso

La resolución judicial se conoció el lunes por la tarde, cuando el juez Juan Pablo Masi emitió su fallo y dictó el sobreseimiento total de Santiago, cerrando así el proceso penal en su contra. Actualmente, el acusado manifestó su intención de restablecer el vínculo con su hija, luego de varios años de distanciamiento forzado.

“Me perdí de abrazarla tres años”

El abogado defensor de Santiago, Lautaro Slpizer, explicó el camino judicial que culminó con el sobreseimiento total de su cliente. “Presentamos numerosas pruebas que revelaban el entramado de falsedades detrás de la denuncia. Fue evidente que esta mujer mintió categóricamente, y eso tuvo mucho peso en la resolución del juez”, aseguró.

A lo largo del proceso, el letrado destacó el impacto emocional del caso: “El daño es irreparable, no solo por el contenido de la denuncia, sino porque se utilizó esa acusación como medio para que perdiera el vínculo con su hija”.

Al ser notificado del fallo, Santiago compartió un posteo en redes sociales donde reflejó su deseo de reconstruir la relación con su hija. “Ojalá el destino me dé la oportunidad de volver a ser tú papá, lo volvería a elegir hasta el infinito punto rojo, como vos decías. Te amo hija”, escribió. Por último, resumió el vacío que le dejó este proceso: “Me perdí de abrazarla por más de tres años. Eso no me lo devuelve nadie”.

