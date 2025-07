Los hermanos Tomás y Francisco Ghisoni, hijos del obstetra Pablo Ghisoni, falsamente acusado de abuso, brindaron dieron más deatales sobre los años de conflicto familiar que vivieron. Los jóvenes contaron que, según su experiencia, las denuncias contra su padre fueron el resultado de un entramado de manipulaciones emocionales impulsadas por su madre, la médica Andrea Vázquez.

Tomás reveló que, tras la publicación del material donde reconoció que los hechos “no tenían sustento” y que la historia que defendió y militó no era cierta, su madre lo bloqueó y lo eliminó del grupo familiar que compartían. El joven también contó que hace una década que no tiene contacto con su padre, a quien había acusado cuando era niño.

Relató cómo, al regresar de las visitas a su padre, su madre inició un proceso de “interrogatorio inducido” que no dejaba espacio para otras respuestas que no eran las que ella esperaba y que, en todos los casos, eran negativas en relación a su padre. “Nos preguntaba qué nos había hecho, daba por sentado que nos había hecho algo” , explicó. Frente a ese esquema de presión constante, los hermanos explicaron que comenzaron a inventar situaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Corrientes: detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor en Alvear

Francisco Ghisoni, por su parte, recordó que su madre ejercía una presión particular sobre su hermano menor, Ignacio, instándolo a inventar relatos falsos. “Era una situación de preguntas agresivas y constantes durante mucho tiempo. Yo traté de intervenir, pero me apartaban, me encerraban en mi habitación”, aseguró.

Consultados sobre la separación de sus padres, Francisco contó que, en ese momento su madre estaba convencida de que ellos eran “superdotados” y que, por ese motivo, comenzó a llevarlos a psicopedagogas, con el objetivo de que tuvieran visibilidad en los medios. El padre, que se oponía a ese plan, le advirtió que si seguía por ese camino, él se iba a separar, y así ocurrió.

En relación a las denuncias de abuso físico, los hermanos Ghisoni afirmaron que no existen pruebas contundentes que las respalden. “Las lesiones físicas no están probadas porque la única prueba es la pericia oficial presentada por una asociación que estaba del lado de ella” , detalló Francisco. Además explicaron que en su familia existe una condición médica que puede generar lesiones físicas sin intervención externa.

Pablo Ghisoni y Andrea Vázquez

Tomás fue más allá y sugirió investigar si existe una red de profesionales que coopere en la fabricación de denuncias falsas.

“Hubo una planificación detrás de todo esto”, comentó, subrayando que su madre evitó figurar ser ella la denunciante, recurriendo en su lugar a una asociación, para evitar ser foco de pericias.

Denunció a su papá por abuso sexual, lo envió preso y reconoció que era mentira: "Fui manipulado por mi madre"

Francisco recordó que en otra ocasión él denunció falsamente que su padre lo había empujado por las escaleras. “Eso nunca pasó, pero yo por muchos años estuve convencido de que eso había sucedido” , confesó.

"Perdón por todos estos años que sostuve algo que no era. Yo me hago responsable de que yo en definitiva fui el ejecutor. Pero, lamentablemente, yo estaba convencido de que lo que yo estaba haciendo estaba bien ", dijo Tomás.

La mujer y dos de sus hijos, entre los que se encontraba Tomás, radicaron una denuncia contra el obstetra por presuntas violaciones en perjuicio de los niños, motivo por el que el hombre fue arrestado. Permaneció aprehendido tres años hasta que fue absuelto en septiembre de 2023, sin una imputación formal del fiscal pero con la causa abierta debido a la apelación que realizó Vázquez.

LT