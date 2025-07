Tomás Ghisoni, un joven de 20 años que denunció a su padre por presuntos abusos sexuales en su infancia, confesó que las acusaciones eran falsas y que se trató de una historia "impuesta por su madre". El hombre, que pasó tres años detenido con prisión preventiva, habló tras la viralización del testimonio de su hijo y aseguró que luego de estar "liquidado emocionalmente" ahora está en un “camino de recuperación”.

“Cuando era adolescente acusé falsamente a mi papá de algo gravísimo y lo más difícil de admitir es que lo sostuve durante casi diez años”, señaló el muchacho, visiblemente arrepentido, a través de un video que compartió en sus redes sociales al hablar de la situación de su padre, el obstetra Pablo Ghisoni, que fue absuelto de forma unánime.

Detienen a una consejera escolar de LLA por una falsa acusación de abuso sexual

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Hace dos meses y luego de un proceso largo empezó a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira”, continuó diciendo Tomás, que indicó que desde pequeño su madre, la médica Andrea Vázquez, le dijo que él era "peligroso" y que “debía tenerle miedo” porque “lastimaba y golpeaba a su familia".

El joven sostuvo que se trataba de una situación reiterada e impuesta por “una figura adulta” en la que “confiaba plenamente” y reconoció que los hechos “no tenían sustento”. En ese sentido, añadió: "Mi papá estuvo preso tres años, perdió su trabajo, su nombre, su salud y su dignidad”.

Sin embargo, Ghisoni expresó que empezó a ver cosas que las cosas no le cerraban porque “la historia que defendió y militó no era cierta”, y derivó en una experiencia que, según sus propias palabras, “lo dejó desarmado y roto”.

“Yo no fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero sí me usaron para ser víctima de un entorno que me enseñó a repetir, dibujar, qué decir y qué no en las audiencias” del juicio oral que se llevó a cabo en agosto de 2023: “Esto destruyó a un nombre inocente”, continuó diciendo al lamentar haber perdido "a su papá y a su familia durante una década".

En otro tramo del video, que tiene una duración de cinco minutos, destacó que su descargo no pretende negar la existencia de las agresiones sexuales “que merecen justicia”, sino que “las falsas denuncias también son una forma de abuso” porque “roban años y siembran desconfianza en las voces que necesitan ser escuchadas”.

En total, Vázquez realizó 40 denuncias contra su exmarido, de quien se separó en 2009, entre ellas la causa por abuso sexual contra el chico. El caso comenzó el 2 de octubre de 2012, cuando la Justicia le quitó la patria potestad de sus tres hijos menores de edad a la médica y ordenó que pasen a resguardo de Ghisoni.

Pablo Ghisoni dio su testimonio tras la revelación que hizo su hijo, Tomás.

La mujer y dos de sus hijos, entre los que se encontraba Tomás, radicaron un descargo contra el obstetra por presuntas violaciones en perjuicio de los niños, motivo por el que el hombre fue arrestado. Permaneció aprehendido tres años hasta que fue absuelto en septiembre de 2023, sin una imputación formal del fiscal pero con la causa abierta debido a la apelación que realizó Vázquez.

Habló el hombre denunciado por su hijo: "Me estropearon emocionalmente"

Luego de que se conociera la filmación difundida en las redes sociales, Pablo Ghisoni contó el calvario que vivió y manifestó que las denuncias falsas "hacen un daño atroz a la sociedad", porque estropean a una persona "emocionalmente y psicológicamente”. Sobre su caso personal, afirmó: “Perdí dos de mis hijos durante diez años y haber visto ese video me liquidó, me emocionó muchísimo. Me alegro de que haya entendido la patología de la madre y las cosas que él ha hecho".

"Esto no termina acá. Esto es un camino de recuperación”, sostuvo al señalar en diálogo con el programa Telenoche que necesita que se conozcan las palabras de Tomás para que las escuchen "la jueza y la asesora que están a cargo del caso, y para que sepan que el niño miente si está influenciado por cualquiera de los dos padres".

Además, recordó la separación con Vázquez y el momento en que sus hijos fueron a vivir con él, en 2012, hasta que dos de ellos regresaron con su exmujer, dos años después. "Primero le hicieron decir que yo le tiraba el pelo y lo dieron como cierto. Después de que yo pedí la revinculación, ella me mete la denuncia de abuso sexual con acceso carnal y durante cuatro años no volví a tener contacto con ellos”.

Por último, remarcó que pudo recuperar su libertad en 2017 y que fue absuelto en un juicio oral en 2023, cuando el fiscal desistió de acusarlo y dijo que "no tenía pruebas" en su contra. “Estuve preso sin juicio. Mis hijos perdieron su vida y su infancia”, concluyó.

FP / Gi