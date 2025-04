Detienen a una consejera escolar de LLA por una falsa acusación de abuso sexual

Fiorella Damiani, una consejera escolar de La Libertad Avanza (LLA) de Bahía Blanca, fue detenida por haber realizado en 2017 una falsa denuncia de abuso sexual y ahora se supo que se trató de una mentira.

La dirigente libertaria fue arrestada por la Policía este jueves 10 de abril en la calle España 1147, en Bahía Blanca.

En 2017 denunció a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, quienes estuvieron detenidos acusados del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas.

Este jueves el gabinete de delitos contra la integridad sexual realizó un operativo de vigilancia sobre los domicilios de la joven de 27 años y tras dar con ella, se procedió a su inmediata detención.

Se constató que Damiani incurrió en un falso testimonio debido a que hay videos que demuestran que se trató de un encuentro consentido por todas las partes durante una fiesta sexual.

Con la presentación de esos archivos, ambos hombres quedaron en libertad y se avanzó en la causa contra la consejera escolar.

Luego de obtener la libertad, Álvarez y Pereyra realizaron demandas en el fuero civil y penal y tras el avance de la investigación se concretó la detención de Damiani.

Medios locales informaron que la acusada fue indagada por el fiscal Mauricio Del Cero y allí la joven sostuvo que a esos videos “les faltan partes” y negó haber realizado un falso testimonio.

La acusada estuvo en el cargo todo este tiempo hasta que la causa se dio a conocer de manera pública.

Por el delito de falso testimonio agravado, Damiani enfrenta una pena de uno a diez años de prisión.

Fernando Pereyra, uno de los denunciantes, celebró la detención de la consejera en una entrevista con el streaming del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca.

“Nos alegra que se cumpla lo establecido por el Código Penal, no el pesar de otra persona. Me gustaría que podamos ir a juicio y que le caiga la pena que corresponda. Somos conscientes de que es un delito excarcelable, seguramente le van a dar no más de tres años. Imaginen que si el juez de Garantías no tuvo la valentía de poder ordenar la detención (en su momento), mucho menos le van a querer dar más de tres años para que vaya detenida”, aseguró.

Y amplió: “Habíamos perdido un poco las esperanzas, pensábamos que la imputada iba a llegar en libertad al juicio. Celebro esta resolución, bien detenida está”.